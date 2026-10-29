ECB Başkanı Christine Lagarde 2027’de görevinden ayrılacağını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, görevinden 7 Şubat 2027 tarihinde ayrılacağını açıkladı. Bu tarih, sekiz yıllık görev süresinin dolmasına yaklaşık dokuz ay kala geliyor. Kasım 2019’dan bu yana kurumun başında bulunan Lagarde, açıklamasında birlikte çalıştığı ekiplere ve son yedi yılda kendisine destek veren isimlere teşekkür etti.

Winklevoss’tan sert çıkış

Açıklamanın ardından Gemini’nin kurucu ortaklarından Tyler Winklevoss, Lagarde’ı kripto para politikaları üzerinden hedef aldı. Gemini, ABD merkezli bir kripto para borsası ve saklama hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor. Winklevoss, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Lagarde’ın mirasının kripto paralara karşı mücadele edip bunda başarısız olmakla anılacağını savundu ve yeni görevinde başarı diledi.

Tyler Winklevoss, Christine Lagarde’ın ayrılık açıklamasına verdiği yanıtta, mirasının kripto paralara karşı mücadele etmek ve bunda başarısız olmakla anılacağını savundu.

Lagarde’ın yerine geçecek ismin belirlenmesi süreci Avrupa Konseyi tarafından yürütülecek. Şimdilik halefine ilişkin bir isim paylaşılmadı.

Kripto paralara yönelik eleştirel yaklaşımı

Lagarde, uzun süredir özellikle Bitcoin‘e karşı eleştirel yaklaşımıyla öne çıkıyordu. Ocak 2021’de Bitcoin’i son derece spekülatif bir varlık olarak nitelemiş, bu varlığın yasa dışı finansal işlemlerde kullanılabildiğini söylemişti. Reuters Next konferansında da Bitcoin’in kara para aklama ve benzeri usulsüz işlemlerde kullanıldığını dile getirmiş, kripto paralara yönelik küresel ölçekte eşgüdümlü düzenleme çağrısı yapmıştı.

Christine Lagarde, Mayıs 2022’de yaptığı değerlendirmede kripto paraların neredeyse hiçbir değeri olmadığını, yatırımcılar için güvenli bir dayanak oluşturan temel varlıklara sahip bulunmadığını söylemişti.

Mayıs 2022’de eleştirilerini daha da sertleştiren Lagarde, kripto paraların fiilen hiçbir değeri olmadığını belirtmişti. Hollanda televizyonuna verdiği röportajda, bu varlıkların yatırımcılara güven sağlayacak temel dayanaklardan yoksun olduğunu ifade etmişti. Ayrıca tecrübesiz bireysel yatırımcıların birikimlerini spekülatif kripto yatırımlarında riske attığı uyarısında bulunmuştu.

Aile örneğini de gündeme getirmişti

Lagarde, uyarılarına rağmen oğullarından birinin kripto paralara yatırım yaptığını da kamuoyuyla paylaşmıştı. Kasım 2023’te yaptığı açıklamada, tavsiyelerine kulak asmayan oğlunun yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybettiğini söylemişti.

Ocak 2025’te ise Avrupa’daki merkez bankalarının rezervlerine Bitcoin eklenmesi seçeneğini net biçimde reddetmişti. Çekya Merkez Bankası Başkanı Aleš Michl’in Bitcoin yatırımı olasılığının incelenmesine yönelik önerisini geri çeviren Lagarde, merkez bankası rezervlerinin likit, güvenli ve emniyetli olması gerektiğini vurgulamıştı.