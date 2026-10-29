Kripto Para

ECB Başkanı Christine Lagarde 2027’de görevinden ayrılacağını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacağını açıkladı.
  • 📌 Açıklamanın ardından Gemini kurucu ortağı Tyler Winklevoss, $BTC ve kripto politikaları üzerinden Lagarde'a sert tepki gösterdi.
  • 🧭 Lagarde, 2021'den bu yana Bitcoin ve diğer kripto paralara karşı sert eleştirileriyle öne çıkıyordu.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, görevinden 7 Şubat 2027 tarihinde ayrılacağını açıkladı. Bu tarih, sekiz yıllık görev süresinin dolmasına yaklaşık dokuz ay kala geliyor. Kasım 2019’dan bu yana kurumun başında bulunan Lagarde, açıklamasında birlikte çalıştığı ekiplere ve son yedi yılda kendisine destek veren isimlere teşekkür etti.

İçindekiler
1 Winklevoss’tan sert çıkış
2 Kripto paralara yönelik eleştirel yaklaşımı
3 Aile örneğini de gündeme getirmişti

Winklevoss’tan sert çıkış

Açıklamanın ardından Gemini’nin kurucu ortaklarından Tyler Winklevoss, Lagarde’ı kripto para politikaları üzerinden hedef aldı. Gemini, ABD merkezli bir kripto para borsası ve saklama hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor. Winklevoss, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Lagarde’ın mirasının kripto paralara karşı mücadele edip bunda başarısız olmakla anılacağını savundu ve yeni görevinde başarı diledi.

Tyler Winklevoss, Christine Lagarde’ın ayrılık açıklamasına verdiği yanıtta, mirasının kripto paralara karşı mücadele etmek ve bunda başarısız olmakla anılacağını savundu.

Lagarde’ın yerine geçecek ismin belirlenmesi süreci Avrupa Konseyi tarafından yürütülecek. Şimdilik halefine ilişkin bir isim paylaşılmadı.

Kripto paralara yönelik eleştirel yaklaşımı

Lagarde, uzun süredir özellikle Bitcoin‘e karşı eleştirel yaklaşımıyla öne çıkıyordu. Ocak 2021’de Bitcoin’i son derece spekülatif bir varlık olarak nitelemiş, bu varlığın yasa dışı finansal işlemlerde kullanılabildiğini söylemişti. Reuters Next konferansında da Bitcoin’in kara para aklama ve benzeri usulsüz işlemlerde kullanıldığını dile getirmiş, kripto paralara yönelik küresel ölçekte eşgüdümlü düzenleme çağrısı yapmıştı.

Christine Lagarde, Mayıs 2022’de yaptığı değerlendirmede kripto paraların neredeyse hiçbir değeri olmadığını, yatırımcılar için güvenli bir dayanak oluşturan temel varlıklara sahip bulunmadığını söylemişti.

Mayıs 2022’de eleştirilerini daha da sertleştiren Lagarde, kripto paraların fiilen hiçbir değeri olmadığını belirtmişti. Hollanda televizyonuna verdiği röportajda, bu varlıkların yatırımcılara güven sağlayacak temel dayanaklardan yoksun olduğunu ifade etmişti. Ayrıca tecrübesiz bireysel yatırımcıların birikimlerini spekülatif kripto yatırımlarında riske attığı uyarısında bulunmuştu.

Aile örneğini de gündeme getirmişti

Lagarde, uyarılarına rağmen oğullarından birinin kripto paralara yatırım yaptığını da kamuoyuyla paylaşmıştı. Kasım 2023’te yaptığı açıklamada, tavsiyelerine kulak asmayan oğlunun yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybettiğini söylemişti.

Ocak 2025’te ise Avrupa’daki merkez bankalarının rezervlerine Bitcoin eklenmesi seçeneğini net biçimde reddetmişti. Çekya Merkez Bankası Başkanı Aleš Michl’in Bitcoin yatırımı olasılığının incelenmesine yönelik önerisini geri çeviren Lagarde, merkez bankası rezervlerinin likit, güvenli ve emniyetli olması gerektiğini vurgulamıştı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

PEPE ve SHIB arasındaki piyasa değeri farkı 1,06 milyar dolara indi

Türkiye’nin kripto haritası: İşlem yapanların oranı %37’ye çıktı

Güney Kore kripto vergisini 2029’a kadar ertelemeye hazırlanıyor

Piyasalarda Fed haftası: Bu haftanın kritik gelişmeleri

Bitcoin 82.500 doların altına inerse 70.000 dolar riski artacak

Kriptoda gündem: Solana’da hız, Ripple’da 24s işlem, Monero analizi ve Flop Labs airdropu

Kevin O’Leary, stabilcoinleri kriptoda en güvenli alan olarak tanımladı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Solana’nın tokenleştirilmiş varlık değeri 5,19 milyar doları aştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana’nın tokenleştirilmiş varlık değeri 5,19 milyar doları aştı
Solana (SOL)
Ethereum için 2.000 dolar olasılığı güç kazandı
Ethereum (ETH)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?