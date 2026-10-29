Solana (SOL)

Solana’nın tokenleştirilmiş varlık değeri 5,19 milyar doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ağındaki $SOL bağlantılı RWA değeri 29 Ekim’de 5,19 milyar doları aştı.
  • 📌 Ağ, bu ay 4 milyar doların üzerine çıktıktan sonra bir ayda 1 milyar dolardan fazla büyüdü.
  • 🕒 2024 boyunca sınırlı kalan büyüme, 2025 ortasından sonra hızlandı ve 2026’da ivme kazandı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Solana ağında gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 29 Ekim itibarıyla ilk kez 5,19 milyar doların üzerine çıktı. Böylece ağ, tokenleştirilmiş varlıklar alanında şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

İçindekiler
1 Bir ayda 1 milyar doları aşan artış
2 2025 ortasından sonra ivme hızlandı
3 Piyasadaki dalgalanmaya rağmen genişleme sürdü

Bir ayda 1 milyar doları aşan artış

Son veriler, Solana ekosistemindeki gerçek dünya varlıklarının bu ay içinde 4 milyar dolar eşiğini geçtiğini, ardından kısa süre içinde 5,19 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bu tablo, ağın yalnızca bir ayda 1 milyar dolardan fazla büyüdüğüne işaret ediyor.

Gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon, kredi ya da emtia gibi zincir dışı finansal ürünlerin blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade ediyor. Solana ise yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyetli yapısıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak bu alandaki büyümesini son aylarda hızlandırdı.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları veya RWA, tahvil, özel kredi, gayrimenkul benzeri geleneksel varlıkların blokzincirde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Tokenizasyon ise bu varlıkların alım satım, devir ve saklama süreçlerinin zincir üzerinde yürütülmesini sağlar.

Solana ağındaki gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 29 Ekim’de 5,19 milyar doları aşarak yeni zirvesine ulaştı.

2025 ortasından sonra ivme hızlandı

Paylaşılan grafiğe göre Solana’daki RWA değeri 2024 boyunca görece sınırlı bir seyir izledi. Asıl ivmelenme ise 2025’in orta döneminden sonra başladı ve ağdaki tokenleştirilmiş varlık büyüklüğü daha dik bir artış gösterdi.

2026’da yükseliş daha belirgin hale geldi. Toplam değer mart ayı civarında 2 milyar doların üzerine çıktı, sonraki aylarda ise artış temposu hızlandı. Yaklaşık yedi aylık dönemde eklenen değer 2 milyar doları aştı.

Son yükseliş, Solana’nın tokenleştirilmiş ürünlerde süren talebi koruduğunu ortaya koydu. Ağdaki büyüme, ihraç, transfer ve yönetim süreçlerinde kullanımın genişlediğine işaret eden başlıca göstergeler arasında yer aldı.

Veriler, Solana’daki RWA pazarının ay başında 4 milyar doları geçtiğini ve 29 Ekim’de 5,19 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor.

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen genişleme sürdü

Kripto para piyasasında dalgalı görünüm sürerken Solana’nın tokenizasyon alanında büyümeyi devam ettirmesi, ağın bu segmentte öne çıkan platformlardan biri haline geldiğini gösteriyor. Son aylardaki genişleme, ağ etkinliğindeki artışla birlikte yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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