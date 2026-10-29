Ethereum için 2.000 dolar olasılığı güç kazandı

Ethereum, geniş piyasa satışlarının etkisiyle son 24 saatte yüzde 1,37 gerileyerek 2.320 dolara indi. Piyasadaki zayıf görünümde, ABD Merkez Bankası Fed’in ekim toplantısında faizleri sabit tutmasının ardından yatırımcıların makroekonomik riskleri yeniden değerlendirmesi etkili oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum’da kısa vadeli baskının sürdüğü görülüyor.

Balina satışları ve borsa bakiyeleri öne çıktı

Kripto analisti Ali, Ethereum fiyatının 2.000 dolara gerileyebileceğini öngörüyor. Bu seviye, mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık yüzde 14’lük ek düşüş anlamına geliyor. Ali’nin değerlendirmesi, hem zincir üstü verilerdeki hareketlere hem de son fiyat davranışına dayanıyor.

Ali, büyük yatırımcıların son günlerde yaklaşık 160.000 ETH sattığını ve borsalardaki ETH miktarının da 100.000 ETH arttığını, bunun da satış baskısını artırabileceğini aktarıyor.

28 Ekim 2026’da Ethereum, 2.400 dolar civarında yükselişini sürdüremedi. Aynı gün ağdaki işlem hacmi 100 milyar doların üzerine çıktı. Bu reddin ardından fiyat 2.300 doların altına sarktı ve gün içinde 2.290 dolara kadar çekildi. Büyük cüzdanların toplamda 160.000 ETH azaltması, yaklaşık 348 milyon dolarlık bir çözülmeye işaret ediyor.

Buna ek olarak, borsalarda tutulan Ethereum miktarı 100.000 ETH arttı. Yaklaşık 240 milyon dolar değerindeki bu artış, daha fazla varlığın satışa hazır hale geldiğine işaret ediyor. Analistler, borsalara yönelen bakiyelerin artmasının çoğu zaman kısa vadede fiyat üzerinde ek baskı oluşturabildiğini değerlendiriyor.

Teknik görünümde zayıflama derinleşti

Ali, Ethereum’un 2.385 dolar seviyesinin altına inmesini kısa vadeli görünüm açısından önemli bir kırılma olarak değerlendiriyor. Analiste göre günlük grafikte oluşan yapı aşağı yönlü bir çözülmeye işaret ediyor. Satış baskısı sürer ve Ethereum 2.385 doların altında kalmaya devam ederse, 2.000 dolar senaryosu gündemde kalabilir.

Analist, satış baskısının korunması ve borsalardaki bakiyelerin yüksek seyretmesi halinde Ethereum’da 2.000 dolara doğru yeni bir geri çekilmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Glamsterdam güncellemesi ertelendi

Ethereum cephesinde yalnızca fiyat hareketi değil, teknik takvim de değişti. Hoodi test ağında 26 Ekim 2026 saat 17:42:48 UTC’de devreye girmesi planlanan Glamsterdam güncellemesi ertelendi. Yeni etkinleştirme tarihi ise henüz açıklanmadı. Hoodi, Ethereum geliştirmelerinde kullanılan bir test ağı olarak öne çıkıyor.

Çekirdek geliştiriciler, ACDE #248 toplantısında bu ertelemeyi EIP 8037’nin ana ağdaki akıllı sözleşmelerle etkileşiminin daha ayrıntılı incelenmesi için kararlaştırdı. Bu adımla birlikte Amsterdam yürütme katmanı aktivasyonu, Gloas uzlaşma katmanı aktivasyonu ve Hoodi’nin gaz limitini aynı dönemde 200 milyona çıkaracak takvim de kaldırıldı. Güncellenmiş Hoodi takviminin daha sonra ayrı olarak duyurulması bekleniyor.

Mini sözlük: EIP, Ethereum İyileştirme Önerisi anlamına gelir ve ağda planlanan teknik değişiklikleri tanımlar. Test ağları ise bu değişikliklerin ana ağa geçmeden önce güvenli biçimde denenmesini sağlar.