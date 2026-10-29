BINANCE

CZ, Shiba Inu iddiasını yalanladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CZ, sosyal medyada yayılan köpek ve $SHIB bağlantılı iddiayı yalanladı.
  • 📌 Changpeng Zhao, hiç Shiba Inu cinsi köpeği olmadığını ve Riki’yi tanımadığını açıkladı.
  • 🧩 29 Ekim’de yayılan paylaşım, kripto topluluğunda sahte destek algısı tartışmasını başlattı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Binance kurucusu Changpeng Zhao, sosyal medyada yayılan bir iddiaya doğrudan yanıt vererek Shiba Inu cinsi bir köpeğe sahip olmadığını açıkladı. Zhao, aynı paylaşımda Shiba Inu tokenı bulundurmadığını da net biçimde dile getirdi.

İçindekiler
1 Sosyal medyadaki paylaşım tartışma yarattı
2 CZ yanlış bilgilerin düzeltilmesinin zor olduğunu söyledi
3 Yanlış iddianın kaynağı belirsiz kaldı

Sosyal medyadaki paylaşım tartışma yarattı

29 Ekim Perşembe günü kripto içerikleri üreten tanınmış bir sosyal medya hesabı, Zhao’ya yönelik bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, CZ olarak bilinen Zhao’dan Riki adlı öne sürülen Shiba Inu köpeğiyle ilgili bir hikayeyi doğrulaması istendi.

Paylaşım kısa sürede kripto topluluğunda yayılırken, iddianın içeriği de tartışma yarattı. Metinde, Zhao’nun sözde köpeğinin Tokyo’daki yaşama kendisinden daha hızlı uyum sağladığı ve kira gibi bir sorunla hiç karşılaşmadığı öne sürüldü. Ancak paylaşımı yapan tarafın da anlatının doğruluğundan tam emin olmadığı görüldü.

CZ, bu iddiaların doğru olmadığını belirterek hayatında hiç Shiba Inu cinsi köpek sahiplenmediğini, Riki’nin kim ya da ne olduğunu da bilmediğini söyledi.

CZ yanlış bilgilerin düzeltilmesinin zor olduğunu söyledi

Zhao, bu tür paylaşımlara genelde yanıt vermekten kaçındığını da ifade etti. Yanlış bilgi içeren iddiaların çoğaldığını belirten Binance kurucusu, bu tür içeriklerde düzeltilecek çok fazla hata bulunduğunu ima etti. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

Zhao’nun açıklaması sonrası yorumlar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, ortaya atılan hikayenin eğlence amaçlı olduğunu savunurken, bazıları bunun Shiba Inu etrafında sahte bir destek algısı oluşturmak için kurgulanmış olabileceğini öne sürdü.

Yanlış iddianın kaynağı belirsiz kaldı

Tartışmanın merkezinde yer alan asıl konu, yanlış bilginin nasıl ortaya çıktığı oldu. Buna karşın, söz konusu anlatının nereden çıktığına dair somut bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle paylaşımın kasıtlı bir yönlendirme mi yoksa doğrulanmadan yayılan bir söylenti mi olduğu netleşmedi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen bir meme coin olarak biliniyor. Ancak bu olayda öne çıkan unsur, tokenın piyasa performansından çok, sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış bir hikayenin sektörün en tanınan isimlerinden biri tarafından açık biçimde reddedilmesi oldu.

Bazı yorumcular, bu hikayenin Shiba Inu için sahte bir destek algısı yaratma amacı taşıyabileceğini öne sürse de, yanlış iddianın arkasındaki neden kesinlik kazanmadı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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