HYPE, Musk ve Druckenmiller etkisiyle tarihi zirveye yaklaştı

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenı HYPE, perşembe günkü işlemlerde güçlü bir yükseliş kaydetti. Varlık gün içinde yüzde 20 değer kazanırken fiyat 95,49 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında dengelendi.

Druckenmiller ve ICE anlaşması öne çıktı

Yükselişin merkezinde, Wall Street’in tanınan yatırımcılarından Stanley Druckenmiller’ın X platformundaki ilk paylaşımı yer aldı. Milyarlarca dolarlık fonları yönetmesiyle bilinen Druckenmiller, fintech girişimi trade[xyz]’ye yatırım yaptığını açıkladı. Bu kararın temel gerekçesi olarak da şirketin New York Borsası’nın çatı şirketi Intercontinental Exchange ile yaptığı anlaşmayı gösterdi.

Intercontinental Exchange, küresel borsa ve piyasa altyapısı alanında faaliyet gösteren büyük bir operatör olarak biliniyor. Taraflar, ABD’de düzenlemelere tabi, günün 24 saati açık sürekli vadeli işlem sözleşmelerini devreye almayı hedefliyor. Druckenmiller, aktif bir piyasa katılımcısı olarak bu ürünü kendi işlem süreçlerinde kullanmayı planladığını ve bunun yatırım kararlarını daha verimli hale getirebileceğini kaydetti.

Druckenmiller, trade[xyz] yatırımının arkasında Intercontinental Exchange ile yapılan ortaklığın bulunduğunu ve geliştirilen ürünü kendi işlem süreçlerinde kullanmayı planladığını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından HYPE işlem hacmi hızlı biçimde arttı. Günlük hacim 796 milyon dolara ulaşırken Hyperliquid’in piyasa değeri 24,2 milyar doların üzerine çıktı. Bu seviye, projeyi küresel sıralamada ilk 10 içine taşıdı.

Proje, klasik girişim sermayesi fonlarının yer almadığı yapısıyla da öne çıkıyor. Hyperliquid tarafında arzın yüzde 76’dan fazlasının topluluğa dağıtıldığı belirtiliyor. ABD pazarına ICE üzerinden açılma planı, Druckenmiller’ın etkisi ve artan görünürlük birlikte değerlendirildiğinde, varlığın tam seyreltilmiş değerlemesi 90,7 milyar dolara ulaştı.

Musk’ın paylaşımı ivmeyi artırdı

Fiyat hareketini hızlandıran bir diğer unsur ise Elon Musk’ın Druckenmiller’ın paylaşımına verdiği kısa yanıt oldu. X’in sahibi olan Musk, paylaşımı alıntılayarak yalnızca “İlginç” ifadesini kullandı. Bu kısa mesaj, piyasada ek görünürlük yarattı ve HYPE üzerindeki ilgiyi artırdı.

trade[xyz] kurucusu shadow takma adıyla yaptığı açıklamada, X ile Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafında geliştirilen algoritmaların zincir üstü türev altyapısıyla bir araya getirilebileceğini savundu. Shadow, güçlü yapay zekanın sermaye piyasalarında kaçınılmaz hale geleceğini ve canlı işlemlerin bu sistemler için temel bir ölçüt oluşturacağını söyledi.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vade tarihi olmadan alınıp satılabilen türev ürünlerdir. AGI ise insan seviyesine yakın ya da onu aşan genel yapay zeka kapasitesini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

Shadow, zincir üstü türev altyapısının xAI algoritmalarıyla birleşmesi halinde canlı piyasalarda daha şeffaf ve matematiksel olarak güvenli bir fiyat keşfi zemini oluşabileceğini savunuyor.

Shadow ayrıca Hyperliquid benzeri şeffaf ve dağıtık bir kayıt yapısının, adil fiyatın bulunması için güçlü yapay zeka sistemlerine uygun bir ortam sağlayabileceğini ileri sürdü. Bu açıklamalar, HYPE’daki yükselişi besleyen anlatının yalnızca piyasa genişlemesiyle sınırlı kalmadığını, yapay zeka ve finans altyapısının kesişimine dair beklentilerle de desteklendiğini gösterdi.