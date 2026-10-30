Binance’te 5,9 milyar dolara yaklaşan şüpheli çıkış araştırılıyor

Kripto para borsası Binance ile bağlantılı cüzdanlardan yaklaşık 5,9 milyar dolarlık şüpheli çıkış tespit edildi. Blokzincir analiz şirketi Glassnode, ilk hesaplamada tutarın 5,3 milyar dolar düzeyinde olduğunu, daha sonra izlenen hareketlerle toplamın 5,9 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Kesin zarar tutarı ise soruşturma sürdüğü için henüz netleşmedi.

Şüpheli transferlerin boyutu büyüdü

İlk incelemelere göre en büyük çıkışlar 1,66 milyar dolarlık USDT, yaklaşık 1,45 milyar dolar değerinde 17.985 BTC ve 767 milyon dolarlık USDC tarafında görüldü. Şüpheli hareketler Ethereum, XRP, Solana ve Tron dahil başka varlıklara da yayıldı. Glassnode, transferlerin farklı blokzincirler arasında ardışık biçimde gerçekleştiğini, ilk çıkışların XRP ile başladığını, ardından SOL, BTC ve diğer varlıkların geldiğini belirtti.

Glassnode, Binance’in BNB bakiyesinde ise bir hareket görülmediğini kaydetti. Şirket, blokzincir verileri üzerinden yaptığı incelemeyle öne çıkan analiz firmaları arasında yer alıyor ve zincir üstü para akışlarını izleyen çalışmalarıyla biliniyor.

Changpeng Zhao, X paylaşımında olayın Binance’e yönelik bir saldırı gibi göründüğünü, buna karşın kullanıcı varlıklarının güvende kalacağını söyledi.

Stabilcoin ihraççılarından hızlı müdahale geldi

Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao, görünen tablonun bir güvenlik ihlaline işaret ettiğini kabul etti. Zhao, artık şirketi yönetmediğini ancak hissedar olarak tüm kullanıcı varlıklarının karşılanmasını beklediğini vurguladı. Ayrı bir paylaşımında, dondurulan varlıklara rağmen gerçek kaybın daha yüksek olabileceğini de kabul etti.

Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, Binance ile bağlantılı olası saldırı kapsamında 1,567 milyar USDT’nin dondurulduğunu açıkladı. Circle Üst Yöneticisi Jeremy Allaire ise kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde 800 milyon doları aşan USDC’nin bloke edildiğini duyurdu.

Paolo Ardoino, sektörün ve iş ortaklarının korunmasının şirket için temel öncelik olduğunu vurguladı.

Binance daha sonra yaptığı güncellemede dondurulan toplam varlığın 2,54 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Borsa, inceleme sürdüğü için bu rakamın artabileceği uyarısında bulundu.

Piyasada sert geri çekilme görüldü

En yüksek tahminlerin doğrulanması halinde bu olay, kripto para piyasasının şimdiye kadarki en büyük saldırısı olabilir. Önceki rekor, Şubat 2025’te Bybit’e yönelik ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık Ethereum kaybıyla sonuçlanan saldırıda kayda geçmişti.

Şüpheli çıkışların ardından kripto para piyasasında genel bir düşüş yaşandı. Bitcoin kısa süreliğine 79.000 doların altına indi. Ethereum 2.300 dolar seviyesinin altını gördü. XRP yaklaşık yüzde 7 gerilerken, Binance’in yerel tokeni BNB de ilk tepki sırasında yaklaşık yüzde 7 düştü.