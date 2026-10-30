Binance saldırısında son gelişmeler: Para çekme işlemleri için 48 saat hedefi

Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık etkisi olduğu tahmin edilen güvenlik olayının ardından yaptığı son açıklamada, para çekme işlemlerini 48 saat içinde yeniden başlatmayı beklediğini duyurdu. Borsa, para yatırma işlemlerinin normal şekilde devam ettiğini, para çekme hizmeti ve ilgili adreslerde ise güvenlik yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İlk açıklamasında güvenlik kontrolleri nedeniyle hem yatırma hem de çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu belirten Binance, son güncellemesinde yatırma tarafında hizmetin normal işlediğini aktardı. Para çekme işlemleri için verilen 48 saatlik süre ise kesin bir açılış saatinden ziyade şirketin mevcut beklentisini yansıtıyor.

Saldırının giriş noktası araştırılıyor

Binance’in ilk incelemesine göre saldırı, bir DevOps mühendisinin dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesiyle bağlantılı olabilir. Saldırganın bu bilgisayar üzerinden bir servis konteynerine erişerek yetkisiz para çekme işlemleri gönderdiği değerlendiriliyor. Borsa, şu ana kadar cüzdanların özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Son paylaşımda ise olayın birden fazla etkenden kaynaklandığı belirtildi. Güvenlik ekibi, olası giriş noktası olarak görülen ele geçirilmiş bilgisayar üzerinden saldırının tüm aşamalarını araştırıyor. Olayın temel nedenini ortaya koyacak kapsamlı teknik rapor, inceleme tamamlanıp bulgular doğrulandıktan sonra yayımlanacak.

Yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık donduruldu

Binance, olayın tahmini toplam etkisini yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak açıklarken, blockchain ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda zincir üzerinde yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi. Şirket, tüm kayıpları SAFU fonu ve kendi kaynaklarıyla karşılayacağını belirterek kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ifade etti.

Alınan önlemler kapsamında olayla bağlantılı adresin yetkilendirmesi iptal edildi. Fonların izlenmesi ve geri alınması için kolluk kuvvetleri ve blockchain istihbarat ortaklarıyla işbirliği başlatıldı. Binance, sorumluların kimliğinin belirlenmesi için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Borsa, düzeltici çalışmalar tamamlandığında güncellenmiş bir rezerv kanıtı raporu yayımlayacağını duyurdu. Kullanıcılardan gelişmeleri yalnızca resmi Binance kanallarından takip etmeleri, soruları için müşteri desteğine başvurmaları istendi.

Mevcut açıklamalarda kullanıcılar açısından en somut kısıtlama, para çekme işlemlerinin kapalı kalması. Yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulması, bu tutarın geri alındığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle sürecin sonucu, çekimlerin yeniden açılması kadar dondurulan varlıkların geri kazanılmasına ve açıklanan kayıp karşılama taahhüdünün yerine getirilmesine bağlı.