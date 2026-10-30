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Binance saldırısında yeni iz: İki borsadan çalınan kriptoların yolları aynı adreste kesişti

Bilmeniz Gerekenler

  • Binance ve Bitget saldırılarında aynı fail şüphesi: Fonların yolu kesişti
  • 💸 Binance saldırganı, 38,82 milyon dolarlık ETH’yi yeni bir cüzdana aktardı.
  • 🔗 ZachXBT’ye göre Binance ve Bitget’ten çalınan fonlar aynı adreste toplandı.
  • 🔄 Saldırgan, çaldığı 3,38 milyar RSR’nin tamamını 1.856 ETH karşılığında sattı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Binance saldırısıyla ilişkilendirilen bir adresten yeni bir cüzdana yaklaşık 38,82 milyon dolar değerinde 17.260 ETH aktarıldı. Zincir üstü takip platformları fonların sonraki hareketlerini izlerken, araştırmacı ZachXBT, Binance ve Bitget’ten çalınan varlıkların aynı adreste buluşmasının iki saldırının arkasında aynı kişinin ya da grubun olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

İçindekiler
1 Taşınan ETH için Tornado Cash takibi
2 Reserve ve 1inch’ten çalınan tokenlara ilişkin açıklama

ZachXBT’nin aktardığına göre, Binance’ten çalınan 6,3 milyar dolarlık fon ile Bitget’ten çalınan 388 milyon dolarlık fon, THORChain üzerinden taşındıktan sonra aynı adreste bir araya geldi. Bu hareket iki olay arasındaki olası bağlantının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bitget saldırısı daha önce Kuzey Kore bağlantılı TraiderTraitor ile ilişkilendirilmişti. Paylaşılan bilgilerde, bu aktörün Kelp DAO dahil başka vakalarla da bağlantısının bulunduğu belirtildi.

Taşınan ETH için Tornado Cash takibi

Son saatler içerisinde yaşanan gelişmelerde Arkham, “Binance Hacker” olarak etiketlenen adreslerle bağlantılı yaklaşık 38,82 milyon dolarlık ETH transferini tespit ettiğini açıkladı. Platform, fonların Tornado Cash’e yönlendirilip yönlendirilmeyeceğinin henüz belli olmadığını belirterek sonraki hareketlerin izlenebilmesi için ilgili adrese yönelik bir takip kaydı oluşturdu.

OnchainLens de 17.260 ETH’nin yeni bir cüzdana taşındığını bildirdi. Platform, transferin Tornado Cash gibi karıştırıcılar aracılığıyla para aklama amacı taşıdığını öne sürdü. Ancak aktarılan bilgiler, fonların bu protokollere ulaştığını henüz doğrulamıyor.

Saldırganın elinde kalan varlıkların dolar karşılığına ilişkin iki platform farklı rakamlar paylaştı. Arkham, transfer sonrasında yaklaşık 1,12 milyar dolarlık ETH tutulduğunu bildirirken, OnchainLens kalan bakiyeyi yaklaşık 1,08 milyar dolar değerinde 480.720 ETH olarak açıkladı.

Reserve ve 1inch’ten çalınan tokenlara ilişkin açıklama

Reserve, Binance’in sıcak cüzdanından çalınan yaklaşık 3,38 milyar RSR’nin tamamının Uniswap v3 üzerinden satıldığını duyurdu. Açıklamaya göre saldırgan, bu tokenları yaklaşık 4,1 milyon dolar değerindeki 1.856 ETH ile takas etti. Reserve, protokolün akıllı sözleşmelerinin saldırıdan etkilenmediğini ve RSR sahiplerinin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

1inch ise çalınan varlıklar arasında 1INCH tokenlarının da bulunduğunu açıkladı. Ekip, Binance’e destek sunmak için iletişime geçtiğini; ZeroShadow, SEAL 911, TRM Labs ve diğer ortaklarıyla birlikte saldırıyla bağlantılı adresleri bir saat içinde 1inch dApp, 1inch Wallet ve 1inch API üzerinde engellediğini bildirdi.

Engelleme listesinin yeni adreslerle güncellendiği ve işlem yürütücüler ile entegrasyon ortaklarına da iletildiği belirtildi. Bununla birlikte standart ERC-20 yapısındaki tokenında dondurma veya kara liste işlevi bulunmadığından çalınan tokenların hiçbir tarafça dondurulamayacak. Ekip, fonların geri alınması için Binance ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacağını duyurdu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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