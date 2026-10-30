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Bitcoin’de yeni alım hazırlığı: Strategy’den 30 milyar dolarlık mesaj

Bilmeniz Gerekenler

  • ₿ Strategy, yeni Bitcoin alımları planlıyor; 30 milyar dolara kadar finansman kapasitesi olduğunu açıkladı.
  • 📈 Dün $BTC ETF’lerine 17,07 milyon dolar girdi; giriş serisi dört güne uzadı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, yeni Bitcoin alımları yapmayı planladığını açıkladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin fiyatında yükseliş yaşanmasa ve ek adi hisse ihraç edilmese bile 30 milyar dolara kadar kaynak yaratabilecek kapasitede olduklarını söyledi.

İçindekiler
1 Bitcoin alımlarında imtiyazlı hisseler öne çıkacak
2 Bitcoin ETF’lerine giriş sürüyor

Bitcoin alımlarında imtiyazlı hisseler öne çıkacak

Cointelegraph’ın 30 Ekim tarihli haberine göre Saylor, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, bu finansmanın imtiyazlı hisse ihraçları ve diğer yöntemlerle sağlanabileceğini belirtti.

Strategy CEO’su Phong Le ise imtiyazlı hisse ihracının Bitcoin alımlarını finanse etmek için başlıca araç haline geleceğini söyledi. Le’ye göre şirket, STRC imtiyazlı hissesi üzerinden ayda 1 ila 2 milyar dolar toplaması durumunda, kaynağın bir bölümünü dolar rezervinde tutup kalanını Bitcoin alımlarına ayırabilir.

Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 19,53 milyar dolar net kar açıkladı. Sonuçlarda, Bitcoin dahil dijital varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan yaklaşık 20,91 milyar dolarlık kazanç belirleyici oldu. Strategy’nin Bitcoin varlıkları, 25 Ekim itibarıyla yıl başına göre yüzde 26 artarak 848.517 BTC’ye ulaştı.

Bitcoin ETF’lerine giriş sürüyor

Strategy’nin alım planlarının yanında, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri de para çekmeye devam etti. SoSoValue verilerine göre fonlar, 29 Ekim’de toplam 17,07 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece net giriş serisi dört işlem gününe uzadı.

Günün en yüksek girişini 12,8 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonu aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 10,53 milyon dolar, Bitwise’ın BITB fonuna 8,76 milyon dolar ve Morgan Stanley’nin MSBT fonuna 4,16 milyon dolar girdi. Buna karşılık Grayscale Bitcoin Mini Trust’tan (BTC) 15,35 milyon dolar, WisdomTree’nin BTCW fonundan 3,84 milyon dolar çıktı. Aralarında GBTC ve ARKB’nin de bulunduğu diğer altı fonda net hareket görülmedi.

Bitcoin ETF’lerine dört gündür para girerken Ethereum fonlarından aynı süredir çıkış yaşanması, iki varlığa yönelik ETF talebindeki ayrışmayı gösteriyor. Strategy’nin planladığı Bitcoin alımlarının büyüklüğü ise sağlayacağı finansmana ve bu kaynağın ne kadarını dolar rezervinde tutacağına bağlı olacak.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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