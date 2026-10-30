Ekonomi

Piyasalarda satış derinleşiyor: Yatırımcılar tahvillere yöneldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Amazon ve Intel hisseleri sırasıyla %7,3 ve %23, Nasdaq 100 vadeli işlemleri %2 düşerken Binance’in şüpheli saldırı incelemesi sırasında Bitcoin 77.000 dolara kadar geriledi.
  • 🛢️ ABD’nin İran’a saldırıları yeniden başlatabileceği endişesiyle Brent petrol 116,45 dolara yükselirken altın 4.000 doların altına indi, gümüş %2 düştü.
  • 🏦 Japonya Merkez Bankası faizi %1,25’te tuttu ve temel enflasyonun 13 yıl sonra ilk kez %2 hedefiyle uyumlu seviyeye ulaştığını açıklarken aralıkta yeni faiz artışı beklentisi güçlendi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Teknoloji hisselerinde satışlar ikinci güne taşınırken Amazon ve Intel’in hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları, yapay zeka yatırımlarına ilişkin kaygıları artırdı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %2 gerilerken yatırımcıların ABD Hazine tahvilleri ve İsviçre frangı gibi güvenli limanlara talebi güçlendi.

İçindekiler
1 Petrol yükseldi, altın ve gümüş geriledi
2 Japonya’da enflasyon için 13 yıl sonra bir ilk

Amazon hisseleri seans sonrası işlemlerde %7,3, Intel hisseleri ise %23 değer kaybetti. Sonuçların ardından şirketlerin sermaye harcamalarının büyüklüğü yeniden sorgulanmaya başlarken yapay zeka odaklı hisselerden çıkış hızlandı.

Bitcoin de %0,5 düşüşle yaklaşık 78.400 dolara geriledi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, şüpheli bir siber saldırıyı araştırırken para yatırma ve çekme işlemlerini durdurması, kripto para piyasasındaki belirsizliği artırdı.

Petrol yükseldi, altın ve gümüş geriledi

ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatabileceğine ilişkin işaretler, enerji akışında yeni aksamalar yaşanabileceği endişesini güçlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı %1,4 artarak 116,45 dolara yükseldi.

Değerli metaller ise satış baskısından kurtulamadı. Altın ons başına 4.000 doların altına inerken gümüş %2 geriledi ve kasım ayından bu yana en düşük kapanışına yöneldi.

ABD Hazine tahvilleri tüm vadelerde değer kazanırken İsviçre frangı, G10 para birimleri arasında dolar karşısında yükselişe öncülük etti. Japon yeni de Japonya Merkez Bankasının beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmemesinin ardından kazanımlarını korudu.

Japonya’da enflasyon için 13 yıl sonra bir ilk

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 30 Ekim’deki toplantısında politika faizini dokuz üyeli kurulun oy çokluğuyla %1,25’te sabit tuttu. Banka, eylül ayında yaptığı faiz artışının ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek istediğini belirtti. Kurul üyesi Hajime Takata’nın faizin %1,5’e yükseltilmesi önerisi ise çoğunluk tarafından reddedildi.

BOJ, geçici etkilerden arındırılmış temel enflasyonun %2 hedefiyle genel olarak uyumlu bir seviyeye ulaştığını açıkladı. Bu değerlendirme, fiyat istikrarı hedefinin Ocak 2013’te benimsenmesinden bu yana ilk kez yapıldı. Banka, Japonya’nın uzun süren deflasyon döneminden ücretlerin ve fiyatların birlikte arttığı bir ekonomiye geçtiğini bildirdi. Eski Başkan Haruhiko Kuroda döneminde 2013’te başlatılan, büyük ölçekli devlet tahvili alımlarına dayalı ultra gevşek para politikasının hedefe ulaşması, yerleşik deflasyon beklentileri nedeniyle öngörülenden uzun sürmüştü.

Banka, bundan sonraki aşamada enflasyonun %2 civarında sürdürülebilir ve istikrarlı biçimde yerleşip yerleşmediğinin izlenmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut parasal koşulların destekleyici olduğunu belirten BOJ, ekonomik görünüm, fiyatlar ve finansal koşullara bağlı olarak faiz artırımlarını sürdüreceğini açıkladı. Piyasalarda aralık toplantısında yeni bir artış yapılacağı beklentisi güçleniyor.

Piyasalardaki tablo, yapay zeka talebine ilişkin büyüme beklentilerinin şirketlerin yatırım harcamalarına yönelik kaygıları gidermeye yetmediğini gösteriyor. Güvenli liman talebinin tahviller ve İsviçre frangında öne çıkarken altın ve gümüşün gerilemesi de yatırımcıların savunmaya geçerken seçici davrandığını ortaya koyuyor. Bitcoin’de ise genel riskten kaçışa Binance kaynaklı belirsizlik eşlik ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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