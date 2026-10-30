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Binance 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlalini doğruladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlalini doğruladı ve kullanıcı zararını karşılayacağını açıkladı.
  • 🔒 Saldırı sonrası yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık donduruldu, çekim işlemleri ise en fazla 48 saatliğine askıya alındı.
  • 📌 Olay, Binance’in iç güvenlik süreçlerini yeniden tartışmaya açarken $BNB ekosistemindeki operasyonel riskleri de görünür hale getirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Binance, 30 Ekim tarihli güvenlik güncellemesinde 6,3 milyar dolarlık bir güvenlik ihlalini doğruladığını açıkladı. Borsa, ilk bulguların bir DevOps mühendisine ait ele geçirilmiş dizüstü bilgisayara işaret ettiğini, saldırganın bu cihaz üzerinden bir hizmet konteynerine erişerek yetkisiz çekim işlemleri gönderdiğini bildirdi.

İçindekiler
1 İhlalin kaynağı ve ilk bulgular
2 Dondurulan varlıklar ve kurtarma süreci
3 Çekimler durdu, kullanıcılar etkilendi
4 Tazminat ve rezerv açıklaması

İhlalin kaynağı ve ilk bulgular

Binance, cüzdan özel anahtarlarının ele geçirildiğine dair bulgu olmadığını belirtti. Buna karşın saldırganın iç sistem erişimini kullanarak meşru çekim süreçlerini tetikleyebilmesi, borsanın operasyonel güvenlik yapısında ciddi bir zafiyet bulunduğunu ortaya koydu. Özel anahtarların korunmuş olması, para transferine yetki veren sistemlerin yeterince yalıtıldığı anlamına gelmedi.

Binance, etkilenen adrese verilen yetkilerin kaldırıldığını ve çekim altyapısının baştan sona gözden geçirildiğini açıkladı.

Blokzincir analiz şirketi TRM Labs, 29 Ekim günü Binance cüzdanlarından 10 farklı blokzincirde toplam yaklaşık 6,36 milyar dolarlık transfer izlendiğini aktardı. Transferlerin büyük bölümü yaklaşık 20 dakika içinde gerçekleşti. Etkilenen ağlar arasında Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base ve Polygon yer aldı.

Mini sözlük: DevOps, yazılım geliştirme ile sistem operasyonlarını birlikte yöneten süreç ve ekip yapısını ifade eder. Hizmet konteyneri ise uygulamaların izole şekilde çalıştırıldığı taşınabilir yazılım ortamıdır.

Dondurulan varlıklar ve kurtarma süreci

Binance, blokzincir ortaklarıyla yürütülen çalışma sonucunda etkilenen varlıkların yaklaşık 3 milyar dolarlık bölümünün dondurulduğunu açıkladı. Sürece kolluk kuvvetleri, blokzincir istihbarat şirketleri ile stabilcoin ihraççıları Tether ve Circle katıldı. Binance eş CEO’su Yi He, Ripple’ın da saldırıyla bağlantılı yaklaşık 200 milyon doları dondurduğunu söyledi.

KurumDondurulan tutarRol
Tether1,57 milyar dolarBağlantılı varlıkları kısıtladı
Circle800 milyon doların üzerindeBağlantılı varlıkları kısıtladı
RippleYaklaşık 200 milyon dolarİlişkili fonları dondurdu

TRM Labs, zincir üstü incelemesinde toplam dondurulan tutarı yaklaşık 2,7 milyar dolar olarak hesapladı. Kurum, farkın raporlama anı ve izleme kapsamındaki değişiklikten kaynaklandığını belirtti. Aynı değerlendirmeye göre saldırganların kontrolünde halen yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kripto varlık bulunuyor. Bu fonların merkeziyetsiz borsalar, köprüler veya borç verme protokolleri üzerinden taşınması halinde geri alınmasının daha zor hale gelebileceği ifade ediliyor.

Binance, tüm kayıpların SAFU fonu ve şirket kaynaklarıyla tamamen karşılanacağını duyurdu.

Çekimler durdu, kullanıcılar etkilendi

Borsa, olayın ardından para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Daha sonra para yatırma işlemlerinin normal şekilde sürdüğünü, çekimlerin ise güvenlik iyileştirmeleri sırasında askıda kaldığını açıkladı. Binance, çekim hizmetlerinin 48 saat içinde kademeli olarak yeniden açılmasının beklendiğini bildirdi.

Bu kesinti, özellikle dalgalı piyasa koşullarında varlıklarına erişmek isteyen kullanıcılar açısından ek sorunlar yarattı. Sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, bekleyen çekim emirlerini iptal edemediklerini ve bu nedenle işlem fırsatlarını kaçırdıklarını öne sürdü. Bağımsız doğrulama bulunmasa da bu örnekler, güvenlik amaçlı platform çapındaki duraklamaların kullanıcı işlemlerini doğrudan etkileyebildiğini gösterdi.

Tazminat ve rezerv açıklaması

Binance, olayla bağlantılı tüm zararları kullanıcı bakiyelerine yansıtmadan karşılayacağını ve güvenlik çalışmaları tamamlandıktan sonra güncellenmiş rezerv kanıtı yayımlayacağını duyurdu. SAFU, Binance’in kullanıcılar için oluşturduğu acil durum koruma fonu olarak biliniyor. Buna rağmen borsa, ihlalin teknik detaylarına, nihai zararın nasıl hesaplanacağına ve tazminat sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin kapsamlı bir açıklama henüz paylaşmadı.

Şirket, soruşturmadaki bulgular netleştikten sonra ayrıntılı bir teknik inceleme raporu yayımlama sözü verdi. Bu raporun, ele geçirilen çalışan cihazının çekim altyapısına nasıl eriştiğini, mevcut korumaların neden başarısız kaldığını ve benzer saldırıları önlemek için hangi değişikliklerin yapılacağını ortaya koyması bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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