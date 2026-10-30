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Elon Musk: “Yapay zeka ajanları gelecekte kripto hırsızlığı yapacak”

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Elon Musk, gelecekte yapay zeka ajanlarının kendi hesaplarına kripto çalabileceğini açıkladı.
  • 📌 Binance’e yönelik 6,3 milyar dolarlık ihlalde saldırganın $ETH elde ederek dondurma sürecini kısmen aştığı aktarıldı.
  • 🧩 Binance, blokzincir ortaklarıyla birlikte etkilenen varlıkların 3 milyar dolarlık kısmını dondurdu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Tesla CEO’su Elon Musk, süper zekaya ulaşan yapay zeka ajanlarının gelecekte insanlar adına değil, kendi hesaplarına gelir elde etmek için kripto varlıkları çalmaya yönelebileceğini söyledi. Musk, bu değerlendirmeyi 30 Ekim’de X platformunda, Binance’i hedef alan büyük güvenlik ihlaline ilişkin tartışmalar sırasında paylaştı.

İçindekiler
1 Binance saldırısı sonrası açıklama geldi
2 Saldırıda Aave üzerinden borç alma yöntemi kullanıldı
3 Binance 3 milyar dolarlık varlığı dondurdu

Binance saldırısı sonrası açıklama geldi

Musk’ın paylaşımı, kripto yorumcusu Blaney’nin Binance saldırısında ele geçirilen varlıkların dondurulmasını aşan yönteme ilişkin açıklamasına yanıt olarak geldi. Blaney, stabilcoin ihraççıları Tether ve Circle’ın, güvenlik ihlalinin ardından milyarlarca dolarlık USDT ve USDC’yi dondurduğunu aktardı.

Elon Musk, süper zekaya sahip ajanların bir gün bunu bir insan için değil, kendileri adına para birimi edinmek amacıyla yapabileceğini söyledi.

Blaney’nin aktardığı akışa göre saldırgan, fonların tamamı dondurulmadan önce Ethereum elde etmeyi başardı. Bu nokta, merkezi ihraççılar tarafından dondurulabilen stabilcoinler ile Ethereum gibi bu tür bir merkezi müdahaleye açık olmayan varlıklar arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı.

Saldırıda Aave üzerinden borç alma yöntemi kullanıldı

Saldırganın 60 milyon dolarlık USDT’yi merkeziyetsiz borç verme protokolü Aave’ye yatırdığı, buna karşılık yaklaşık 44,6 milyon dolarlık wrapped ETH borç aldığı belirtildi. Aave, kullanıcıların teminat göstererek kripto borç alabildiği merkeziyetsiz finans protokolleri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Wrapped ETH, Ethereum’un farklı uygulamalarda kullanılabilen temsili sürümüdür. Aave ise kullanıcıların kripto varlıklarını teminat gösterip borç alabildiği bir merkeziyetsiz finans protokolüdür.

Tether ve Circle milyarlarca dolarlık USDT ve USDC’yi dondururken, saldırganın bu adım tamamlanmadan önce Ethereum elde ettiği aktarıldı.

USDT ve USDC gibi merkezi stabilcoinler ihraççı kurumlar tarafından dondurulabilirken, Ethereum için aynı mekanizma geçerli değil. Bu nedenle saldırganın fonları daha zor engellenebilen varlıklara çevirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Binance 3 milyar dolarlık varlığı dondurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, saldırının yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığı kapsadığını açıkladı. Şirket, blokzincir ortaklarıyla birlikte etkilenen varlıkların yaklaşık 3 milyar dolarlık bölümünü dondurduğunu bildirdi.

BaşlıkVarlıkTutar
Toplam etkilenen varlıkKripto varlıklar6,3 milyar dolar
Dondurulan tutarEtkilenen varlıklar3 milyar dolar
Aave’ye yatırılan teminatUSDT60 milyon dolar
Borç alınan varlıkWrapped ETH44,6 milyon dolar

Musk’ın çıkışı, kripto güvenliği ile yapay zekanın gelecekteki etkileri arasındaki kesişime işaret etti. Açıklama, büyük ölçekli saldırıların yalnızca mevcut güvenlik açıklarını değil, ileri düzey otomasyonun yaratabileceği yeni riskleri de tartışmaya açtı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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