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  •   Tek Bir Haberle Yüzde 5 Düşen Altcoin’in Yatırımcısını Tedirgin Etti! Düşüş Derinleşecek Mi?

Tek Bir Haberle Yüzde 5 Düşen Altcoin’in Yatırımcısını Tedirgin Etti! Düşüş Derinleşecek Mi?

Özet

  • Uniswap (UNI) düşüş yaşarken, işlemler için %0,15'lik ödeme yapılacağı açıklandı.
  • UNI fiyatı 2021 Mart'tan bu yana en büyük token hareketini gördü.
  • Teknik göstergeler düşüş eğilimi ve potansiyel bir dönüş işareti veriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
04:00
19 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Uniswap (UNI) son günlerde ortaya çıkan gelişmelerin ardından düşüş yaşıyor. Ortaya çıkan düşük talep, Ethereum (ETH), wETH, USD Coin ve diğer kripto paraları içeren işlemlerde %0,15’lik bir ücretlendirmenin gerçekleşeceğinin ortaya çıkmasından bu yana %5 oranında düşüş yaşadı.

Uniswap (UNI) Son Durum ve Yorumlar

Uniswap protokolünün kurucusu Hayden Adams, 16 Ekim’de X’te (eski adıyla Twitter) bir açıklama yaptı ve şu sözleri kaydetti:

Bu arayüz ücreti sektördeki en düşük ücretlerden biridir ve kripto ve DeFi‘yi araştırmaya, geliştirmeye, inşa etmeye, göndermeye, iyileştirmeye ve genişletmeye devam etmemizi sağlayacaktır.

Bu duyuru, 2021 yılının Mart ayından bu yana UNI’nin en büyük token hareketinin gerçekleştiği gün yapıldı. Hareket 15,8 milyon gibi büyük miktarda UNI token’ı içeriyordu. İşlemde token’lar bir kripto para cüzdanından diğerine aktarıldı.

IntoTheBlock tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Daha fazla araştırma, bu hareketin yatırımcı güveninden değil, Uniswap ekibinden vesting sözleşmesine yapılan bir iç transferden kaynaklandığını göstermiştir.

UNI Coin’in Geleceği

21milyon.com’dan alınan verilere göre, DeFi token’ı yazım saati itibariyle 3,89 dolardan işlem görüyordu. Yine yazım saatinde, UNI coin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) 31,81’i gösteriyordu. Ayrıca, nötr çizgisinin altında yer alan token’ın Para Akışı Endeksi (MFI) 36,03’tü.

UNI’nin Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesi, 11 Ekim’de sıfır çizgisinin üzerinde kısa bir süre kaldı ancak hemen ardından negatif seyrini yatırımcıya hissettirdi. CMF değerinin sıfırının altına düşmesi, genel olarak piyasa zayıflığına işaret eder. Bir kripto paranın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı CMF’nin negatif görünümüyle ilişkilendirilebilir. UNI’nin CMF değeri yazım saatine göre -0,15’ti.

Bir diğer göstergede ise kripto paranın fiyat yönündeki potansiyel dönüş noktalarını yatırımcıya yansıtan ve altcoin Parabolic Stop and Reverse (SAR) göstergesi de düşüş trendi yönünde belirtiler gösteriyordu. Göstergeyi oluşturan noktalar fiyatın üzerinde kaldığında, oluşan trend düşüşü işaret eder. Ayrıca, bahsedilen bu dönüm noktaları birbirine yakın olduğunda, trendin güçlü olduğu anlamına gelir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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