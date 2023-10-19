Altcoin Analizi: Shiba Coin Fiyat Grafiği ve SHIB Yorum

Bitcoin için 28.300 dolar direnç seviyesinin aşılması önemliydi ancak bu bölgenin üzerinde istikrarlı bir talep yok. Fiyat bu yüzden daha yüksek direnç seviyelerini test edemiyor. Kripto paraların kümülatif hacmiyse BTC haftalıkta %6’ya yakın artmış olsa da 40 milyar doların altına tekrar indi. Özetle altcoinler için yeni bir satış dalgası yaklaşıyor olabilir.

Shiba Coin (SHIB) Yorum

Aylardır BTC fiyatının 2 ileri 2 geri hareketleri altcoinlerde farklı şekil tezahür ediyor. Altcoinler 1 ileri 3 geri gidiyor. Elbette bu negatif ayrışmanın sonucu olarak yeni ATL seviyeleri belirlendi. AVAX dahil çok sayıda popüler kripto para endişe verici biçimde tarihi dip seviyelerini kaybetti.

Altcoinlerin çoğunun Kasım 2022’deki diplerinin de altına inmesinin sebebini hemen yukarıda açıkladı. Aynı durum Shiba Coin için de geçerli. Üstelik başarısız Shibarium lansmanı SHIB etrafındaki negatifliği daha da büyütüyor.

Ağdaki yeni adreslerin sayısı 20’ye kadar düştü. Bu düşüş son 1 ayın kötüsü ve aktif adresler (aşağıda) Ağustos ayına göre neredeyse sıfıra indi. 10 Eylül itibariyle aktif adreslerin nasıl eridiğini grafikten net biçimde görebiliyoruz.

Eğer Shibarium yeni bir şeyle mesela Avalanche’ın yaptığı SocialFi uygulaması Stars Arena gibi bir uygulamayla veya başka bir şekilde ağı canlandıramazsa Shibarium fiyata hiçbir katkı sağlamayacak. Üstelik Shiba Coin ekibinin üründen ziyade sadece hype peşinde koştuğu ve eski ürünleri unuttuğu gibi bu l2 çözümünü de kaderine terk edeceği anlatısı güçlenir.

Shiba Coin Yorum

BTC negatifliği, Shibarium başarısızlığı derken Shiba Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,0000067 dolardan alıcı buluyor. Uzun vadede günlük grafikte gördüğümüz üzere fiyat 13 Haziran’da başladığı yere geri döndü. Shiba Coin düşüşü 0,0000064 dolara kadar devam edebilir.

Eğer 2023 dibi de ihlal edilirse Shiba Coin yatırımcıların maziyi hatırlamaya başlayacak. Binance borsasındaki listelemeden önce fiyat kaç dolardı, kaç dolarda destek arıyordu diyerek daha derin destek seviyelerini bulmaya çabalayacağız. Çünkü Binance ATL’si görülmüş olacak.

Merak edenler için Shiba Coin 2021’de Binance borsasında listelenmeden önce hızlı biçimde sıfırlarından kurtuluyordu. O dönemde (Binance listeleme öncesi) Poloniex borsasında işlem görürken 0,000002 doları destek olarak korudu. Eğer BTC 20.000 dolara düşerken Shiba Coin için gözlerimiz destek ararsa muhtemelen bu seviyeye bakacağız.