Bitcoin ETF Başvurusunda Önemli Gelişme: SEC İçin Süre Daralıyor

Bitcoin, ABD’de devam eden makroekonomik olumsuzlukların riskli yatırım ürünlerini etkilemesiyle yatırımcısını kararsız bırakmaya devam ediyor. Tüm bunlara rağmen Bitcoin fiyatında bu hafta en yüksek seviye olan 28.516 dolar seviyesinin görülmesi ciddi bir güçlenme yaşanabileceğini de gösteriyor. Tüm bunlarla birlikte Bitcoin fiyatının hangi yöne yöneleceği artan kurumsal faaliyetlere ve Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisine bağlı kalabilir.

ETF Başvurusu Güncellendi

Büyük bir varlık yönetim kurumu olan Fidelity Investments, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) önerisi ile birlikte spot Bitcoin ETF’ini değiştirdi. 17 Ekim’de atılan bu adım ile birlikte Wise Origin Bitcoin Trust adı verilen ETF, şirket müşterilerinin Bitcoin varlıklarını hesaplarında nasıl korumayı planladıklarını ve kripto para birimlerinin istikrarsız düzenleyi ortamıyla ilişkili risklerden nasıl korunacaklarını güncelledi ve özetledi.

Fidelity; ARK Invest ve Invesco gibi diğer büyük kurumların attığı adımları izleyerek spot Bitcoin ETF başvurularını da değiştirdi. ARK Invest 11 Ekim’de başvuruda bulunurken, Invesco 13 Ekim’de yeniden başvuruda bulunmuştu. Bu adımlar, ETF başvuru sahipleri ile SEC arasında devam eden bir diyaloğa işaret ediyor ve ARK Invest CEO’su Cathie Wood da bu hafta ETF Edge’de bu durumu doğruladı:

“SEC’in Bitcoin başvurumuzla ilgili bilgi talebine yanıt verdik. SEC devreye girmeyi seçti ki bu da davranışta bir değişiklik anlamına geliyor.”

Grayscale Zaferi ETF’ler İçin Umut Oldu

Wood’un yorumu Fidelity’nin dosyalamasıyla birleşince Bitcoin’e ilişkin iyimser havanın yeniden canlanması gündeme geldi. Grayscale’in ETF’ye benzeyen Bitcoin yatırım aracı Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), 9 Aralık 2021’den bu yana en düşük net varlık değeri (NAV) prim indirimine ulaştı.

Bu durumun yaşanmasına en önemli neden ise hiç kuşkusuz şirketin 14 Ekim’de SEC’e karşı kazandığı zafer. Mahkeme kararından sonra SEC, ABD Temyiz Mahkemesi’nin 29 Ağustos tarihli kararına itiraz etmeyeceğini bildirdi. Bu durum da ETF başvurularının artık gözden geçirilmek zorunda olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeye rağmen SEC, Bitcoin ETF onayını geciktirmeye devam ediyor.