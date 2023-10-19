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Kıdemli Analistten Çarpıcı Açıklama: “BTC’de Er yada Geç Bu Olacak!”

Özet

  • Kripto para analisti Cred, Bitcoin'in belirli bir seviyenin üzerinde kalması durumunda yükseliş momentumunun devam edebileceğini ileri sürdü.
  • Bitcoin, bir haber sitesinin SEC'in bir spot piyasa Bitcoin ETF'sini onayladığı iddiaları sonrasında 30.000 dolara yükselmişti.
  • Analist, piyasa hareketlerini detaylı bir şekilde analiz ederek, 28.000 dolar seviyesinin önemine vurgu yaptı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
01:00
19 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Popüler bir kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) ani bir yukarı yönlü hareketin ardından yükseliş trendinde kalabileceğini ileri sürdü. Cred takma adıyla bilinen kripto para analisti YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarında, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in önemli bir seviyenin üzerinde kalması durumunda, bunun BTC için yükseliş momentumunun devam ettiğini gösterebileceğini belirtti.

Bitcoin’de ETF Yükselişi

BTC, bir haber sitesinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot piyasa Bitcoin borsa yatırım fonunu (ETF) onayladığını yalan bir şekilde iddia etmesinin ardından Pazartesi günü 30.000 dolara kadar yükselmişti. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Eğer bu günlük bir kırılmaysa, açıkçası geldiği yer karışık, çünkü bu çok hızlı bir hareket ve bu önceki alana doğru, kırılma öncesi aralık 29.000 dolar ve biz aslında 30.000 dolara ulaştık… Ama yapısal olarak konuşursak, sahte haber olsun ya da olmasın geri çekilsin ya da gitmesin, piyasa günlük kapanış bazında 28.000 doları tutabildiği sürece, bu fitil orada olmasaydı bile bu yine de zorlayıcı bir yükseliş argümanı olurdu. Bunun, bu tür fiyat hareketlerini düşünmenin ve işlemenin gerçekten iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum. Seviyelerimi ele alırsam, yüksek zaman aralıklarımı kapatırsam, bu fitil olmasaydı analizim ne olurdu? Ve bunun bazı yararları olduğunu düşünüyorum, bu yüzden hala seviyelere ve yüksek zaman dilimindeki mum kapanışlarına odaklanıyorum çünkü bunlar, bu tür piyasa olaylarını çevreleyen birçok gürültüyü kesinlikle filtreleyebilirler. Yani haftalık ve günlük boğa ayı çizgisi 28.000 dolar.

BTC’de Fiyat Hedefi

Uzman kripto para analisti, Bitcoin’in 28.000 dolar seviyesini kaybetmesi durumunda muhtemelen 26.000 dolar aralığına geri döneceğini de sözlerine ekledi. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Açıkçası… en yüksek düşüş senaryosu, bunun sadece bir mega zirve olduğu ve hiç gerçekleşmemesi gerektiğiydi. Ve tıpkı diğer bazı hamlelerimizde olduğu gibi, aslında büyük, büyük bir hamle yaparak, hiçbir yere varmadan geri çekilerek ilerlemeye devam edeceğiz.

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