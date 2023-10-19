Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz

2021 yılında yaşanan ralli ile birlikte Ethereum ekosistemine ciddi bir katılım gerçekleşti. Bu dönemde hayatımıza giren airdrop etkinlikleri ise birçok kişinin hayatını değiştirdi. Geldiğimiz noktada ise airdrop farm’ı denilen bu etkinliklere katılım sayısı arttığı için airdrop kriterlerinde katı bir politika uygulanmaya başlandı. Bu içeriğimizde önümüzdeki dönemde önemli bir kriter sayılabilecek Gitcoin Passport için neler yapabileceğimizi inceleyeceğiz.

Gitcoin Passport Rehberi

Özellikle Arbitrum airdrop’u ile birlikte Web3 topluluklarında en çok konuşulan konulardan bir tanesi de multi cüzdan ile airdrop farm’ı oldu. Buna göre bir kullanıcı yazdığı akıllı sözleşmeler sayesinde Layer-2 ağında gerçekleştirdiği bir işlemi aynı ayda yüzlerce cüzdandan onaylayabiliyor. Bu sayede ise olası bir airdrop etkinliğinde milyonlarca dolar kazanabiliyor.

Bu yöntemle gerçekleştirilen işlemlerde asıl sorumluluk ise platform ekiplerinde oluyor. Optimism airdrop etkinliğinde multi cüzdan sayılan “sybil cüzdanlar” airdrop haklarını kaybetmişti ancak bu durum Arbitrum cephesinde yaşanmadı. Eleştirilere konu olan bu olayla ilgili ise birçok platform önlem almaya başladı.

Bu önemlerin başında gelen Gitcoin Passport ise kullanım açısından çok kolay ve herkes tarafından takdir edilen bir ekip özellikle airdrop etkinliği düzenleyecek olan platformların kurtarıcı olmaya aday.

Humanity Score Nedir?

Ekip tarafından Humanity Score adı verilen puan sisteminde kullanıcılar Web3 cüzdanlarını platforma bağlayarak cüzdanın bir insana ait olduğunu kanıtlayabiliyorlar. Platform tarafından belirlenen kriterlerin yerine getirilmesiyle birlikte puanı 20’nin üzerinde olan cüzdanlar “sybil” olmaktan kurtuluyorlar. Yerine getirdiğim görevler sayesinde benim puanım 34.57 ve olası bir airdrop kriterinde bu puan benim airdrop almamı sağlayacaktır.

Gerçekleştirilen görevler arasında şunlar bulunuyor; Twitter hesabı bağlamak, LinkedIn hesabı bağlamak, Ethereum Name Service domain sahibi olmak, NFT sahibi olmak ve ZkSync hesap doğrulamak gibi birçok görev bulunuyor. Özellikle ZkSync hesap doğrulaması ile ZkSync tarafından gerçekleştirilecek olan airdrop etkinliğinde bir kriter de bu olabilir.

Burada dikkat çeken en önemli konu ise ekibin her kriter içerisinde farklı bir puanlama sistemi sunuyor olması. Örnek olarak multi cüzdan sahibi bir kişi burada yeni açtığı bir Twitter hesabı için Twitter kriterini yerine getiremez. Twitter hesabının en az 180 gün önce açılmış olması lazım ve tam puan alabilmesi için Twitter hesabınızın en az iki yıl önce açılmış olması lazım. Böylesi kriterler elbette yeni cüzdanlar için büyük bir sorun oluştururken airdrop etkinliklerinin daha adil bir sistemle çalışması sağlanıyor.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise platformu en az ayda bir kere kontrol etmeniz. Bunun nedeni ise her güncelleme ile birlikte puanlar sıfırlanabiliyor ve bu durum ise olası bir airdrop etkinliğinde ciddi bir token kaybına daha kötüsü cüzdanınızın sybil sayılmasına neden olabilir.