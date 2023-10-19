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Daha Önce Yine Olmuştu! Analistten Bitcoin’i Zirveye Götürecek Durum!

Özet

  • Kripto analisti Bitcoin'in önceki döngüdeki düşük seviyelerine geri dönme olasılığının şu an için düşük olduğunu belirtti.
  • Bitcoin'in dört yıllık döngüsünün, BTC'nin temel destek seviyelerini koruyarak yeni bir boğa piyasasına gireceği öngörüsünde bulundu.
  • Ayrıca analist, S&P 500'ün geçmiş BTC döngülerine benzer şekilde hareket ettiğini ve muhtemelen 2024'ün başlarında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
00:05
19 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında yakından takip edilen analist, Bitcoin‘in (BTC) önceki döngüdeki en düşük seviyelerine tekrar dönmemesi ihtimalinin henüz gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Bitcoin’de Halving Beklentileri

Sosyal medya devi Youtube üzerinden açıklamalarda bulunan Jason Pizzino takipçilerine Bitcoin‘in, dört yıllık döngü geçmişine dayanarak BTC’nin büyük olasılıkla temel destek seviyelerini koruyacağını ve yeni bir boğa piyasasına gireceğini vurguladı.

Ayrıca analist S&P 500’ün mevcut gücünün geçmiş BTC döngüleriyle benzerlikler gösterdiğini söylüyor ve SPX’in yakında aylar içinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. Dört yıllık döngüsü, Bitcoin madencilerine verilen ödüllerin her dört yılda bir yarıya indirildiği Bitcoin halving olayına dayanıyor. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Asıl mesele şu ki 15.500 doların kırılmayacağının neredeyse garanti olması. Ve bence Mart ayının en düşük seviyesi olan 19.500 doların altında da kapanış görmeyeceğiz. Bu durum kanalda uzun zamandır bahsettiğim bir konu. Yani bu düşük seviyenin geldiği döneme kabaca yedi ay diyebilirsiniz. Nispeten güçlü görünüyordu ve geleneksel piyasalarda S&P 500 için çok güçlü görünüyordu ki bu da dört yıllık döngümüzde incelediğimiz başka bir şey. Dört yıllık döngü içerisinde gündeme getirmek istediğim ana konu, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadan önce S&P’nin genellikle yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıdır. Bunu daha önceki birikim yıllarında da gördük.

BTC’de Boğa İşaretleri

Uzman isim ek olarak S&P 500’ün muhtemelen 2024’ün başlarında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını ve muhtemelen Ocak 2025 civarında bir başka rekora daha ulaşacağını iddia etti. Analist konu hakkında son olarak şunları söyledi:

Sanırım en azından yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini, belki bir geri çekilmeyi ve ardından bir sonrakini, muhtemelen bir sonraki Bitcoin boğa piyasasının eşiğinde göreceğiz. Bu durum, borsalarda olup bitenleri izlemeye devam ederken, borsa için de boğa piyasası devam ederken, bu da piyasalar için bir başka önemli sinyal olacak.

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