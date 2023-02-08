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2 Kıdemli Kripto Uzmanı Açıkladı! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Buraya Gidiyor!

Fed'in son hamlelerinin ardından piyasalar nereye gidecek? Yatırımcılar Bitcoin grafiğindeki altın kesişmeyi nasıl yorumlamalı?
23:25
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Fed sonraki kripto para piyasalarının gündemi bir nebze sakinleşti ancak Bitcoin fiyatı büyük bir kırılıma hazırlanıyor. En azından genel piyasa hissiyatı bu yönde ve yatırımcılar önümüzdeki günlerde BTC cephesinde volatilitenin artmasını bekliyor. Ancak şimdilik kral kripto para birimi 22.500 doların üzerinde tutunuyor.

Bitcoin (BTC) Teknik Analiz

Bugünlerde grafikte oluşan altın haç veya kesişme kripto topluluğunun gündeminde fazlasıyla yer ediniyor. Uzman analist Glenn C. Williams tarafından paylaşılan görüşler son derece önemli, o halde inceleyelim.

Bu, fiyat grafik tekniğine aşina olmayanlar için bir hareketli ortalama (genellikle 50 günlük) daha uzun vadeli bir ortalamanın (genellikle 200 günlük) üzerine çıktığında gerçekleşir. Teknik analistler bu hareketi boğa piyasa göstergesi olarak kabul eder. Ancak yatırımcıların kendilerine kısa vadede fiyatta büyük bir toparlanmayı tetikleyecek “ne oldu veya olacak?” diye sorması gerekir.

Bitcoin‘in geçmişini incelediğinizde bu altın kesişmenin ne kadar az gerçekleştiği görürsünüz. 1 Ocak 2015’ten bu yana, 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) 200 günlük EMA’nın üzerine çıktığı sadece altı örnek var. Ethereum için bu çok daha nadir gerçekleşti. Önceki 50 günlük/200 günlük altın kesişmelerin ardından BTC, takip eden yedi günde %4,4 değer kazanmaya devam etti ve 30 günde %9,6 artış gösterdi. BTC tüm yedi ve 30 günlük dönemler boyunca ortalama olarak ne yapıyor? Altın haçların hemen sonrasından daha kötü, sırasıyla %1,6 ve %7,5 artış yaşadığını görüyoruz. Aslında, bu hareketli ortalamalar kesiştiğinde temel tarafta bir gelişme olmasa da fiyatın geçmişte gerçekten de genellikle ortalamadan daha fazla arttığını görüyoruz.

En iyi 30 günlük getiri, BTC’nin Nisan ve Mayıs 2019’da altın kesişimin ardından %67 yükselmesiyle gerçekleşti. En kötü dönem ise Mayıs ve Haziran 2018’deki %18,2’lik kayıp oldu. Özetle yaklaşan altın kesişme geçmiş verilere göre büyük ihtimalle fiyat artışını da beraberinde getirecek. Fed’in dezenflasyon süreci başladı açıklaması veya 14 Şubat’ta gelecek iyimser enflasyon verisi veya farklı bir gelişme. Bu yükselişin görünen nedeninin gelecekte netleşmesi bekleniyor. Şimdilik BTC hakimiyeti düşüş eğiliminde olduğu ve orta vadede BTC yükselişinin devam edeceği algısı yaygınlaştığı için yatırımcılar nispeten rahat görünüyor.

Kripto Paralar Nereye Gidecek?

BTC geçtiğimiz ay %40’ın üzerinde artış yaşadı ve fiyatı yükselen tek şey Bitcoin değildi. Tesla (TSLA) hisseleri bir ay önceki en düşük seviyelerinden neredeyse %100 arttı. Peki piyasa uzmanı Todd Groth bu konuda neler düşünüyor?

“ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım hızını yavaşlatması nedeniyle piyasalar iyimser, 2021 tarzı bir zihniyete gerilemiş gibi görünüyor. ABD getiri eğrisinin ön ucu bunu gösteriyor. Sadece altı ve 12 aylık Hazine bonoları arasındaki getiri farkına bakın; bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde Fed’in faiz indirimini fiyatlıyorlar. Uzun vadeli getirilerin kısa vadelilerden daha yüksek olması bu gözlemi yapmama neden oldu”.

“Sadece 25 baz puanlık bir faiz artışıyla sonuçlanan geçen haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından, yatırımcılar Başkan Jerome Powell’ın nispeten dengeli yorumlarını, merkez bankasının yakında enflasyonu artışlarla kontrol altına alma çabalarını yavaşlatacağının bir göstergesi olarak yorumladı ve bu da piyasalarda alım çılgınlığını tekrar başlattı.”

Doubleline Capital Baş Yatırım Sorumlusu Jeffrey Gundlach, Fed’in tarihsel olarak politika faizini iki yıllık Hazine getirisini gecikmeli olarak takip ederek belirlediğini belirtmiştir. İki yıllık getirinin efektif federal fon oranını geçmesiyle birlikte, gelecekteki faiz beklentilerinin bu öncü göstergesinin indirim çağrısında bulunduğunu görüyoruz. Ancak asıl soru, herhangi bir indirimin aciliyeti ve zamanlamasıdır. Peki, şimdi ne kadar yakın?

Groth şunları söyledi;

“Son iki faiz artırım döngüsünü incelediğimizde iki yıllık getirinin 2016-2019 döngüsü sırasında bir yıl ve 2004-2008 döngüsü sırasında iki yıl boyunca federal fon oranının altında olduğunu görebiliriz. Bu iki dönem, piyasada fiyatlandırılan altı aydan daha uzun süre daha yüksek oranlara işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri (enflasyona bağlı TIPS dahil Hazine tahvillerinden elde edilen) 2021-2022 zirvesinden aşağı iniyor, ancak hala 2008 finansal krizinin ardından görülen ortalama seviyelerin üzerinde. Bu harika bir haber, ancak Fed’in kendisi TIPS piyasasının önemli bir bölümünü elinde tuttuğu için (Jim Bianco’ya göre 2022’de %25 olarak tahmin ediliyor) bu göstergenin gönderdiği sinyali dikkatli incelemeliyiz. Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan beklenmedik derecede güçlü istihdam raporuna Phillips Eğrisi’nin etkinliğine ilişkin süregelen endişeler de eklendiğinde, Fed’i politika hatası olasılığını en aza indirmek için faizleri düşürmeden önce bekleyip görmeye zorlayabilecek önemli belirsizlik koşulları ortaya çıkmaktadır.”

Yani Fed faizleri indirmeye geçmeden önce temkinli duruşunu daha fazla sürdürecek. O halde kripto paralar için erken bir ralli dönemi pek olası değil. Fed’in sıkılaşma politikasının zirvesine yaklaşıyoruz ancak bu zirvede ne kadar zaman geçireceğimiz belirsiz. Şu ana kadar ekonomi dirençli ve moralli görünüyor, ancak enflasyonist mizaç devam ediyor.

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