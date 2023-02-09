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Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!

Bitcoin fiyatı önemli bir kırılmanın eşiğinde gibi görünüyor. Peki kritik seviyeler Bitcoin ve popüler altcoinler için nereler? Düşüş ve yükseliş ihtimali hangi bölgeleri oyuna dahil edecek.
00:06
9 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bitcoin fiyatı 16.800 dolar bölgesindekine benzer bir dar aralığa girdi ve 22.500 dolar desteği şimdilik korunuyor. Ancak bu dar hareketin öncekilerde olduğu gibi bir yöne kırılması bekleniyor. Ve yakında Bitcoin’in yönünü belirmesiyle altcoinlerde büyük hareketler göreceğiz. Peki kısa vadede yatırımcılar BTC ve popüler diğer altcoinler için hangi seviyelere dikkat etmeli?

Bitcoin (BTC) Güncel Yorum

ABD Fed Başkanı Powell geçtiğimiz hafta Çarşamba ve dün akşam yaptığı konuşmada dezenflasyonist sürecin başladığına işaret etti. Bu tek başına risk piyasalarının orta vadede yükselişini sürdürmesi için yeterli bir açıklama olmalıydı. Ancak henüz çok erken bir aşamada olduklarını vurgulayan Powell piyasadaki iyimserliği daha fazla beslememek için hızlı karar değişikliklerine gidilebileceği sinyallerini verdi. Buna faiz tavanının artırılması ihtimali de dahil. Eğer son gelen istihdam verisi gibi anormal seviyede, ABD ekonomisinin gücünü vurgulayan raporlar görürsek Fed beklenenden daha sıkı bir politika için yeniden gaza basabilir. Öte yandan dünkü konuşmada istihdamın maksimum seviyeye yaklaştığını da söyledi. Tüm bu açıklamalar ışığında 14 Şubat enflasyon verisinin önemi daha da arttı.

Dolar endeksi yazı hazırlandığı sırada 103,5 sınırında ve bu bölgenin üzerindeki kapanışlar Bitcoin fiyatının daha fazla düşebileceği endişelerini artırıyor. Bitcoin 6 Şubat’ta 22.800 doların altına düştü ancak boğalar bu düşüşü satın aldı. Bu, 7 Şubat’ta 23.000 doların üzerinde bir toparlanma başlattı ancak alıcılar daha yüksek seviyeleri sürdüremedi. Boğaların işi pek kolay olmayacak çünkü ayılar 24.000 dolara doğru her yükselişte satış baskısını artırıyor. Yukarı eğimli hareketli ortalamalar alıcılara avantaj sağlasa da, göreceli güç endeksindeki (RSI) negatif sapma yükseliş momentumunun yavaşladığına işaret ediyor.

Satıcılar BTC fiyatını 22.568 doların altına çeker ve 4 saatlik kapanışlar görürsek 21.480 dolara doğru düşüş devam edebilir. 20.000 dolar altı kapanışlarsa yükseliş beklentilerinin önemli ölçüde zayıflamasına neden olacak.

ETH, BNB, XRP ve ADA Yorum

Elbette BTC genel olarak piyasayı domine ediyor. Fakat beklenen büyük Bitcoin fiyat kırılımına altcoin yatırımcılarının hazırlıklı olması gerek. Her iki senaryoda düşüş/yükseliş ihtimaline karşın izlenecek önemli bölgeler var.

ETH Yorum

Ether, 7 Şubat’ta 20 günlük EMA’dan (1.600 dolar) toparlandı. Ancak bugün 1.680 dolar üzerinde kapanış gelmediği için ralli beklentisi suya düştü. Eğer kısa vadede 1.600 dolar altı kapanışlar gelirse bu senaryoda 1.500 dolara kadar düşüş hızla devam edebilir. Tam tersi senaryoda direnç üzeri kapanışlar 1.700, 1.800 ve 2.000 dolar hedeflerini gündeme getirecektir.

BNB Coin Yorum

BNB Coin cephesinde 2 gün önceki 318 dolarlık destek savunması daha derin düzeltme ihtimalini şimdilik rafa kaldırdı. Kısa vadede 338 dolar direnç bölgesi yeniden hedeflenebilir. Bunun başarıldığı senaryoda 360 ve 400 dolar hedefleri BNB için gündeme gelecek. Eğer destek seviyesi kaybedilirse 284 dolara kadar düşüş olasıdır.

XRP Coin Yorum

XRP şimdilik 20 günlük EMA’nın (0,4) üzerinde ancak daha fazla toparlanma genel piyasa hissiyatındaki değişim nedeniyle baskılanıyor. Olası düşüş senaryosunda 0,36 dolar güçlü destek ve bu bölge test edilebilir. Altında kapanışlar 0,3 ile 0,42 arasındaki konsolidasyonun uzamasına neden olacaktır. İyimser senaryoda 0,42 ve 0,44 dolar dirençleri aşılması gerekilen zorlu hedefler olacak.

ADA Coin Yorum

Cardano 7 Şubat’ta 0,38 dolarlık estek seviyesinden yukarı sıçrayarak daha düşük seviyelerin alıcı çektiğini gösterdi. RSI’daki negatif ayrışmadan kaynaklanan risk devam etse de, yukarı eğimli hareketli ortalamalar boğaların üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Küçük bir direnç 0,41 seviyesinde fakat burası aşılırsa 0,44 dolara ulaşılabilir. Yine ADA Coin için olumsuz senaryo bize 0,32 dolara kadar düşüşün devam edebileceğini söylüyor.

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