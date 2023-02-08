APT Coin fiyatı bu güncellemeden sonra yolunu çizecek gibi görünüyor. Aptos için kader anı denilebilecek gelişme ne?

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Geçtiğimiz yıl dağıttığı binlerce dolarlık airdrop ile kripto topluluğunun gönlünü kazanmıştı. Ancak bazı sorunlar var. Şimdi Aptos (APT) ekibi aldığı tepkilerin de sonucu olarak bu problemleri ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. Ocak ayı rallisiyle fiyatını birkaç kat artıran kripto para, fiyat zeminini sağlamlaştırmak için önemli adımlar atacak.

Aptos (APT) Coin

Ekim ayındaki ana ağ lansmanından bir gün sonra açıklandığı için çok fazla eleştiri alan tokenomics Aptos için en ciddi sorunlar arasında yer alıyor. Tıpkı Solana’da olduğu gibi kurumsallardan büyük yatırım alan ve onlara bunun karşılığında token veren layer1 çözümü yakında kritik adımlar atacak. O dönemde Twitter’da sıkça dile getirilen bir görüş, 4 milyar doların üzerinde bir değerlemeyle 350 milyon dolar topladıktan sonra Aptos’un yerel APT token’ının nasıl dağıtıldığına dair ayrıntıları paylaşma konusunda daha hızlı olması gerektiğiydi.

Aylar süren hackathonlara ev sahipliği yaptıktan ve ortaklıklar kurduktan Aptos Vakfı asıl odaklanması gereken konunun farkına varmış gibi görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada 15 dolara düşen fiyatı canlandırabilecek şey de bu adımın gecikmeden atılması olacaktı.

Aptos Token Ekonomisi

Bir altcoinin fiyatının olması gereken seviyede olup olmadığını söyleyen en önemli gösterge token ekonomisidir. Yıllardır kripto paralarla ilgilenenler dolaşımda olmayan arzın zamanla piyasaya sürülmesiyle ne gibi olumsuz sonuçlar doğduğunu yaşayarak gördü. Örneğin XRP Coin arzı yıllar boyu devasa hızda arttığı için fiyatının ATH seviyesine yeniden ulaşması için çok daha büyük bir piyasa değerini görmesi gerektiğini biliyoruz. Aptos yaklaşık 1 milyarlık arzının şimdilik 160 milyonluk kısmını dolaşıma soktu.

Aptos Vakfı bir ağ yükseltmesi planlıyor ve daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla tokenomiklerini yeniden gözden geçiriyor. Aptos CEO’su Mo Shaikh konuyla ilgili son verdiği demeçte şunları söyledi;

“İlkelerin arkasında biraz daha netlik ve daha fazla ayrıntı sağlayacağız. Ancak bunların çoğu insanları düşünmeye dayanıyor, bu nedenle bir noktada yayına girecek oldukça ayrıntılı bir belgemiz olacak”.

“Tokenomics” token ve economics kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve basit bir ifadeyle belirli bir kripto para biriminin arz ve dağıtım gibi değerini belirleyen özelliklerini ifade ediyor. Bu konuda daha fazla netlik sağlayarak APT Coin fiyatının daha sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayacak. Gelecekte artacak dolaşım arzı ve dolaşım arzının artış hızı APT Coin fiyatında hızlı düşüş/yükselişlerin yaşanmasına neden olabilir.