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Hedefler Belli Oldu! CHZ Coin İçin Aylardır Beklenen Haber Geldi!

Fan token yatırımcılarının uzun süredir bekledikleri geldi. Peki bu güncellemenin ardından neler olacak?
22:25
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Fan token yatırımcıları genel piyasa hareketleri kadar sezonlara bağlı ralliler gördüğü için bu alanda varlık gösteriyor. Liglere bağlı olarak değer kazanabilen bu tarz kripto paralar lig tatillerine yakın düşerken şampiyonlar belli olmaya başladıkça önemli ölçüde değerleniyor. Chiliz (CHZ) fan token alanında en bilinen oluşumdur.

Chiliz (CHZ) Geleceği

Son kurumsal duyuruya göre Chiliz ekibi yeni layer1 ağının genesis bloğunu çıkardı. Bu uzun süredir beklenen bir haberdi ve fiyata da ciddi etki edeceği düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu popüler altcoin EVM uyumlu ağını başlattıktan kısa süre sonra %20 oranında değer kazandı. Başlangıçta, yalnızca Chiliz tarafından onaylanan üçüncü taraf geliştiricilerin akıllı sözleşmeleri dağıtmasına izin verilecek ancak gelecekte fan token dünyası için bir merkez oluşturma hedefleri bulunuyor. NFT’ler, Play2Earn oyunları, Watch2Earn spor etkinliklerinin yanı sıra canlı etkinlik bilet satışları ve çok daha fazlası bu ağda yapılabilecek.

PoSA (Proof of Stake Authority) konsensüsüne sahip 11 aktif doğrulayıcıdan oluşan bir sistem düşük işlem ücretleri ve hıza odaklanıyor. CHZ ekibi ilgili duyuruda ayrıca şunları yazdı;

“Chiliz önümüzdeki aylarda 8-10 kurumsal düzeydeki projeyi kamuoyuna duyuracak. Bu projeler arasında NFT biletleme pilotları, üçüncü taraf sporcu odaklı Taraftar Tokenları ve spor ve eğlence için inşa edilen Web3 altyapı ortakları yer alacak. Chiliz ayrıca bugün Kore milli futbol takımının yıldızı Minjae Kim’i yeni Marka Elçisi olarak duyurdu. İtalyan Serie A kulübü S.S.C Napoli’de stoper olarak oynayan Minjae, Chiliz Blockchain ve ekosistemini Kore’de ve uluslararası alanda tanıtacak.”

Chiliz CEO’su Alexandre Dreyfus şunları söyledi;

“Chiliz, web3‘ün taraftar topluluklarına getirebileceği potansiyeli ortaya çıkarmaya, taraftarlara, spor ve eğlence markalarına, geliştiricilere ve hizmet sağlayıcılara fayda sağlamaya odaklanmıştır. Stratejimiz, bu toplulukların ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri oluşturmalarına olanak tanıyacak temel altyapıyı geliştirmeye devam etmek ve dünyanın önde gelen spor ve eğlence markalarını, önde gelen geliştiricilerini ve en tutkulu taraftarlarını çekmek için ağımızı büyütmeye devam etmektir.”

CHZ Coin Yorum

Platformun geleceğine dönük önemli bir kilometre taşı geride bırakıldığı için CHZ Coin fiyatı %20 oranında arttı. Duyurudan önce 0,15 dolar olan fiyat 0,18 doların üzerine çıktı. İşlem hacmi ve fiyat artışı son duyurunun ne denli önemli bir gelişme olduğunu zaten gösteriyor. Dünya kupası bitmeden önce düşmeye başlayan CHZ Coin kendinden beklenen performansı gösterememişti. Ancak Socios yetkilileri projede planladıkları gelişmeleri hızlandırarak fiyatı desteklemeye çalıştı.

2021 Mart ayında 0,83 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan CHZ Coin yazı hazırlandığı sırada bu zirvenin %82 altında bulunuyor. FTX iflası sürecinde 0,1 doların altına düşmüş olsa da piyasanın %40’lık ortalama kazanımının üzerinde değer artışı gördü. Bitcoin’in yaşadığı anlık düşüşler ve 23.000 doların üzerinde tutunamaması nedeniyle kısa vadeli kazançlarının çoğunu sildi.

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