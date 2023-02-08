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Yüzde 147 Oldu! Oyun Coini Neden Yükseliyor?

Gelen duyurular sebebiyle birçok altcoin ani yükselişler yaşıyor. Popüler Game-Fi altcoin son 1 aydır ciddi yükseliş yaşadı.
21:56
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum tabanlı popüler bir oyun altcoini yüzde 147’nin üzerinde artış yaşadı. Peki yükselişin sebebi neydi? 2021 yılında blockchain tabanlı oyun projelerine yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. NFT alanındaki popülerliğin de artmasıyla sayısız proje başlatıldı. Fakat bunların hepsi başarılı olamadı. Önümüzdeki yıllarda Game-Fi alanında ciddi büyüme beklendiği için ayı sezonu devam ederken pozitif ayrışan projeleri izlemek faydalı olabilir.

İçerik Rehberi

ImmutableX (IMX)

Son 1 ayda IMX fiyatı %147 artış göstererek 8 Ocak’taki 0,42dolar seviyesinden 1,04 dolara kadar yükseldi. Layer2 protokolünün fiyat patlaması, projenin blockchain teknolojisinin oyun da dahil olmak üzere Web3 kullanımları için giderek daha popüler hale geldiğini söylemesiyle gerçekleşti. Bu tarz yıllık ve aylık raporların bazı altcoinlerde devasa yükselişlere neden olduğunu gördük.

“Immutable, en yüksek kalitede Web3 oyunları ve deneyimleri için tercih edilen lider ekosistem haline geliyor. İşte bu hafta Web3’ü ana akıma nasıl getirdiğimize dair kaçırdığınız her şey.”

Proje ayrıca yakında Web3 oyunlarının oyunculara ulaşmasını kolaylaştıran merkezi olmayan kripto cüzdanı Immutable Passport’un yakında piyasaya sürüleceğini de açıkladı.

“ImmutableX ekibi tarafından yürütülen müşteri araştırması, Web3 bileşenlerini oyunlarına entegre eden geliştirme stüdyoları için işe alım kolaylığı, güvenlik ve plug-and-play özelliklerinin en önemli öncelikler olduğunu ortaya koydu. Bu hedeflere ulaşmak için ana akım oyuncu dostu bir cüzdanın, Google ve Apple gibi popüler hizmetlerin sosyal girişlerinden yararlanarak basit bir oturum açma sürecine sahip olması gerekiyor. Bu, oyun projelerinin yeni ve daha geniş kitleleri kolayca karşılamasını sağlayacaktır.”

IMX Coin

ImmutableX aynı zamanda NBA on TNT’nin katılımcıların trivia sorularını yanıtlayarak token kazanabildiği ve bunları dijital varlık satın almak için kullanıldığı bir programın da ortağıdır. ImmutableX üzerine inşa edilen token projeleri de IMX Coin gibi büyük ilgi görüyor. Yazı hazırlandığı sırada IMX işlem hacmi %58 artışla 104 milyon dolara ulaşmıştı. Piyasa değerinin sadece 800 milyon dolar olduğunu düşünürsek bu artış devam eden ilginin en net göstergesidir.

IMX fiyatı 2021 yılında 9,5 dolara ulaştıktan sonra %89,4 düşüşle bugün 1 dolar bölgesinde alıcı buluyor. Popüler altcoin geçtiğimiz yılki iflas dalgasında 0,38 doların altına kadar düşmüştü.

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