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Gündemde O Var! Yapay Zeka Coinleri Nedir? En İyileri Hangileri?

Yapay zeka neden kripto yatırımcıları arasında bu kadar popüler oldu. En bilinen yapay zeka altcoinleri hangileri? Ne işe yarıyorlar?
19:58
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları Kasım ayı sonundaki OpenAI lansmanın ardından bu alandaki altcoinler ilgi göstermeye başladı. Birçok kripto para da yapay zeka odaklı çalışmalar başlattı. Son olarak Tron’un 100 milyon dolarlık bu alandaki fonu duyuruldu. Elbette bu gelişmeler altcoinlerin fiyatını da olumlu olarak etkiliyor.

Yapay Zeka Coinleri

Kripto dünyası 2020’nin ortalarında piyasaya sürüldüğünden beri ve özellikle 2022’nin sonundan itibaren yaygın bir popülerlik kazandığından beri ChatGPT hakkında konuşuyor. ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, insan benzeri cevaplar verebilen bir uygulamadır. İçerik üretir, soruları cevaplandırır ve bilgi işler. Genel olarak sohbet botu diyebiliriz. ChatGPT’nin kripto alanındaki popülerliği her geçen gün artıyor. Belki de daha önemlisi, ChatGPT‘nin aniden yaygınlaşması hem kripto yatırımcıları hem de topluluk dışındakiler arasında yapay zeka teknolojisinin olanaklarına yeni bir ilgi uyandırdı. Microsoft’un 10 milyar dolarlık OpenAI yatırımı da bu popülerliğe katkı sağladı.

Bazı kripto tokenlar, ChatGPT’nin yükselişi sırasında 2022’nin sonlarında %75 veya daha fazla kazanç elde etti. Bu kazançlar bazı altcoinler etrafında büyümeye devam ediyor. Yazı hazırlandığı sırada bu alandaki altcoinlerin toplam piyasa değeri 1,5 milyar doları geçmişti.

En İyi Yapay Zeka Coinleri

Bu alanda birçok kripto para var. Ancak dikkat edilecek en önemli şey gelecekte bu popülerliği istismar etmek için başlatılacak projelerdir. Özellikle yeni kripto yatırımcıları faaliyetlerine 2023 yılında başlamış yapay zeka odaklı projelere karşı çok daha temkinli olmalıdır. Peki bilinen en iyi yapay zeka coinleri hangileri?

AGIX

AGIX, günümüzün en popüler yapay zeka tokenları arasındadır. SingularityNET merkezi olmayan platformuna özgü bir token’dır. SingularityNET, kullanıcıların yapay zeka ile ilgili çok çeşitli ürün ve hizmetleri alıp satmalarına olanak tanıyan açık kaynaklı, merkezi olmayan bir blockchain pazarı sunar. Modellerin, verilerin yani yapay zeka alanında birçok ürünün alım/satımına olanak tanır. Yapay zeka odaklı ve bu alana fayda sağlamayı amaçlayan en popüler coinlerden olduğunu söyleyebiliriz.

Fetch (FET)

Fetch, akıllı, otonom yazılım ve araçlar oluşturmak için kullanılan merkezi olmayan bir platformdur. Çeşitli yapay zeka araçlarının FET Coin karşılığında kullanılmasına olanak tanır. Yeni araçların oluşturulmasını destekler. Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana tıpkı AGIX gibi 10 kata yakın değer kazandı. Özellikle Türk kripto yatırımcıları bu altcoine yoğun ilgi gösteriyor.

NMR

Numerai AI tabanlı merkezi olmayan hedge fonu ile ilişkili bir token’dır. Numerai, yapay zekanın yatırım kararlarını bilgilendirmek için nasıl kullanılabileceğine dair bir modeldir. Yapay zeka odaklı yatırım tahminleri üretir. Tahminlere katkıda bulunanla projenin yerel tokeni NMR ile ödüllendirilir.

ALI

Tokenin açılımı Artificial Liquid Intelligence yani Yapay Likit Zeka diyebiliriz. Alethea tarafından kullanılan bir tokendir. Alethea, kullanıcılardan gelen girdilere göre görüntüler oluşturmak için AI kullanır. Etkileşimli AI tabanlı karakterler oluşturmak için metin açıklamalarını kullanan CharacterGPT ürünüyle popüler oldular.

Hera

Hera, DeFi ekosistemindeki katılımcıların merkezi olmayan borsalarda en verimli ve karlı alım satım yollarını hedeflemelerine yardımcı olur. Makine öğrenimi algoritmaları kullanarak trade stratejileri oluşturur.

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