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  •   Kripto Deprem Bağışı Seçenekleri Artıyor! META, Huobi, Cryptocom Sessiz Kalmadı!

Kripto Deprem Bağışı Seçenekleri Artıyor! META, Huobi, Cryptocom Sessiz Kalmadı!

Depremin yaralarını sarmak için Türk kripto ekosistemin tek yürek oldu ve sesini dünyaya duyurmak için çabalıyor.
19:26
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya ve bölgedeki afetzedeler için her bir destek son derece önemli. Bu konuda harekete geçen Türkiye Kripto Para Topluluğu sosyal medya üzerinden duyurdukları kampanyalarla devasa miktarda bağışın toplanmasına öncülük etti. Meta, Cryptocom, Huobi ve diğer birçok şirkette bu çağrıyı cevapsız bırakmadı.

Kripto Para Bağış

Ahbap’ın öncülüğünde diğer yardım kuruluşları da kripto para hesapları oluşturup dünyanın her yerinden bağış talep etmeye başladı. Dün akşam saatlerinde Ahbap kripto hesaplarına gönderilen toplam bağış miktarı 50 Milyon TL’yi geçti. Paribu ve BtcTurk borsaları bu zorlu süreçte üstüne düşeni yapıp milyonlarca lira bağışta bulundu. BtcTurk 100 milyon TL bağış hedefiyle çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Dün zaten son yapılan bağışlarla ilgili toplu bir bilgilendirme yayınlamıştık. Bugün bağış yaptığını duyuran diğer şirketleri de paylaşarak onlara Kripto Türkiye Topluluğunun fertleri olarak teşekkür etmek istiyoruz.

  • META 550 bin dolar
  • Huobi ve Tron 2 milyon dolar
  • Refik Anadol’un bağış hesabı bugün itibariyle 3 Milyon TL seviyesine yaklaştı
  • FTX TR ekibi kıyafet yardımı açıkladı
  • Cryptocom 1 Milyon TL
  • Birçok Türk kripto para haber platformu da bağış yaptığını açıkladı.

Teşvik edici olması açısından tüm yeni bağışları da duyurmaya devam edeceğiz.

Kripto Bağış Hesapları

Bugün Türk Kızılay’ı ve İHH derneği de kripto paralar aracılığıyla bağış toplamaya başladı. Dileyen kullanıcılar direkt olarak bu iki kurumun bağış hesaplarına da destek olmak istedikleri miktarı gönderebilir. Diğer taraftan BtcTurk borsası aşağıdaki kurumlar için kripto para hesaplarının açıldığını ve USDT, ETH ve BTC cinsinden bağışların kabul edilmeye başlandığını açıkladı.

BtcTurk’un hesap açtığı yardım kuruluşları şunlar;

  • AFAD
  • AKUT
  • HayataDestek
  • Toplum Gönüllüleri
  • Türk Kızılay’ı
  • Tider
  • Nef Vakfı

Ahbap hesaplarında ise toplam 58 Milyon TL değerinde kripto para birikti. Öte yandan kripto aracılığıyla bağışın duyurulması için ETHGlobal, TheBlock, Coindesk, DB ve daha çok sayıda kripto ekosisteminin önde gelen aktörlerinden paylaşım desteği geldi. Önümüzdeki saatlerde bu çağrının daha fazla karşılık bulması, yaraların bir an evvel sarılması dileğiyle.

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