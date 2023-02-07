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Milyonlarca vatandaşımızı etkileyen depremin ardından herkes yaraların sarılması için mücadele veriyor. Haluk Levent’in öncülük ettiği Ahbap derneği de yardımseverlerin en fazla ilgi gösterdiği kurumlardan biri oldu. Bugün 14:00’da Haluk Levent ısrarla talep edilen kripto para ile yardım kanalını da aktifleştirdi. MASAK izin verdi ve BNB Cüzdanı aracılığıyla artık dünyanın dört bir yanındaki yardımseverler deprem mağdurlarına maddi destekte bulunabilecek.

Kripto Para İle Deprem Bağışı

Dün Türkiye’deki kripto para toplulukları devlete ve diğer yardım kuruluşlarına kripto paralarla yardım alınabilmesi için adreslerin açılmasını tavsiye etti. Haluk Levent kendisine gönderilen binlerce mesajı cevapsız bırakmadı ve dün 16:33’te bir anket yayınladı ve aşağıdaki paylaşımı yaparak takipçilerinin fikrini sordu.

“Ortalık sakinken konuşayım. Dünya üzerinde çok kişi kripto para birimi ile yardım yapmak istiyor. Dernek olarak henüz kanun çıkmadığı için benim ismime kripto hesabı açmamı istiyorlar. Açın ki oraya yatıralım siz de bunu Ahbap için kullanırsınız diyorlar.”

Ardından MASAK ile görüşerek şeffaf biçimde süreci yönetmek istediğini belirtti. Bugün 14:00’da da herkesin heyecanla beklediği müjdeli haberi verdi;

“MASAK ile görüşme yapıldı. Sağ olsunlar Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz Makbuzu paylaşacağım Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir. *BEP20 Cüzdan Adresi:* 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463”

Kripto para yatırımcıları sadece BNB Chain ağını kullanarak bu adrese stablecoin göndermeli. Binance borsasından veya farklı borsalardan BUSD veya USDC gibi stablecoinlerinizi BSC Ağı ile gönder seçeneğini kullanarak bu adrese gönderebilirsiniz.

Kripto Bağış Hakkında Dikkat Edilecekler

Yazı hazırlandığı sırada 14:30 itibariyle BSC Cüzdanında yaklaşık 85.000 dolar yani 1,6 milyon TL birikmişti. İşte bu gerçek anlamda kripto paraların küresel ölçekte gücünü gösteren bir şeydi. Dünyanın her yerinden yardımseverler dilimizi anlamasa bile yaşanan acıyı bir nebze hafifletmek için kripto üzerinden destekte bulunabiliyor. Dün akşam saatlerinde Refik Anadol inisiyatif alarak ETH adresini paylaşmış ve birkaç saatte 1 milyon TL’nin üzerinde yardım toplamıştı.

Birçok kripto para borsası yardım sözü verdi ancak Türk kripto topluluğunun gücünü gösterip daha fazla şirkete sesini duyurması gerekiyor. Hindistan’ın pandemi sürecinde kripto paralar aracılığıyla 2 milyar dolara yakın yardım topladığını biliyoruz. Bu noktada kripto paraların gücünün, ürettiği faydanın anlaşılabilmesi açısından bu konu oldukça önemlidir.

Kripto bağışı yapmak isteyenlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekiyor;

Sadece BNB Chain üzerinden gönderimlerinizi yapın.

üzerinden gönderimlerinizi yapın. Stablecoin göndermelisiniz. Fiyat volatilitesinden dolayı gönderdiğiniz diğer tokenler değer itibari para birimine dönüşene kadar kayda değer kayıplar yaşayabilir.

göndermelisiniz. Fiyat volatilitesinden dolayı gönderdiğiniz diğer tokenler değer itibari para birimine dönüşene kadar kayda değer kayıplar yaşayabilir. BEP20 Cüzdan Adresi:* 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463 doğrulanmış ve resmi kanaldan paylaşılan tek adres budur.

Güncelleme: Haluk Levent diğer ağları kullanarak bağış yapmak isteyenler için Ethereum ve Avalanche ağları için de cüzdan adreslerini paylaştı. Gönderim yaparken ağ ve cüzdan adresini birkaç kez kontrol etmeniz tavsiye edilir. ERC20 adresi Ethereum ağını kullanarak yapılan gönderimler için kullanılmaktadır. Aynı şekilde BSC ağı üzerinden gönderimler için BEP20 cüzdanını kullanmalısınız.