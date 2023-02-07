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Refik Anadol Öncü Oldu! Kripto Dünyasından Bağış Desteği!

Türk kripto para topluluğu yaraların sarılması için herkesi harekete geçmeye çağırıyor. Refik Anadol öncü oldu!
15:40
7 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye peş peşe iki büyük depremin ardından oldukça zor günler yaşıyor. Milyonlarca vatandaşımız depremden etkilendi. Henüz arama çalışmaları devam ediyor ve şimdiden can kaybı sayısı 3.549’a ulaştı. Tüm bu yaraların sarılması için maddi desteğe de ihtiyaç var ve uluslararası yardımın önünün açılması için blockchain tabanlı ödemeleri kritik önem arz ediyor.

Refik Anadol Kripto Bağışı

Dün olayın sıcaklığı ve yasal süreçlerin net olmaması nedeniyle dernekler, kurumlar kripto para cüzdanları paylaşamamıştı. Ancak inisiyatif alıp harekete geçen biri vardı. Türkiye’yi dünyanın dört bir yanında temsil eden Refik Anadol bir Ethereum cüzdanı paylaşarak resmi hesabından paylaştı. Dünyanın dört bir yanındaki yardımseverlerin depremzedelere destek olmak için kripto paralardan daha kolay ulaşabilecekleri ödeme kanalı bulunmuyor.

Refik Anadol tarafından dün 18:49’da aşağıdaki mesaj paylaşıldı.

“Sevgili dostlar, ETH cüzdanı deprem bölgesindeki insanları desteklemek için. Bu fon, en soğuk günlerde büyük zorluklar yaşayan insanlara çok yardımcı olacaktır. Umarım web3 topluluğunda güçlü bir destek toplayabiliriz! Teşekkür ederiz!”

24 saatten az bir sürede 0xEd67922e36eD2422d391306f6f6ECC19d58EAa4f adresine 70.754 dolar bağış gönderildi.

Toplanan bağış nakde çevrilerek AHBAP ve AFAD hesaplarına eşit şekilde dağıtılacak.

Kripto Paralar ve Bağış

İngiltere’den Türkiye’deki banka hesaplarına bağış göndermek istediğinizde ciddi miktarda işlem ücreti ödüyorsunuz. Üstelik bu kesintiler yapılan bağışların önemli bir kısmının daha yerine ulaşmadan erimesine neden oluyor. Fakat kripto paralarda durum çok daha farklı. İşlem ücretleri çok daha düşük, paranın adresine ulaşması saatler veya günler sürmüyor. Yardım için gönderilen bağışlardan devasa ücret kesintileri yapılmıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde internet bağlantısı ve kripto cüzdanı olan bir yardımsever anlık olarak dilediği miktarda bağışı ilgililerine hesabına gönderiliyor. Hızlı, sıfıra yakın komisyonlu ve en önemlisi ulaşılabilir.

Umarız AHBAP ve Refik Anadol tarafından başlatılan bu kripto bağış kampanyaları küresel ölçekte kripto camiasından destek görür ve vatandaşlarımızın yaralarına merhem olur.

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