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En büyük 20 kripto para arasında ancak Ocak ayındaki rallide kendisinden beklenen performansı gösteremedi. İkinci yükseliş dalgasına dair beklenti bu tarz fiyatlama yapamamış altcoinleri daha önemli bir konuma koyuyor. Halen fiyatı dip seviyeden ciddi anlamda uzaklaşmadığı için teknik görünümünü incelemekte fayda var.

Chainlink (LINK)

Chainlink‘in (LINK) fiyatı %27 artarak 2023 zirvesi olan 7,44 dolara ulaştı fakat kripto para piyasalarındaki kümülatif %40 büyümenin gerisinde kaldı. LINK’in yedi günlük fiyat hareketi, borsalardaki arzı ve IOMAP verileri bize kısa vadeli performansa dair fikir verebilir. Chainlink özellikle 2022 sonunda stake ürünüyle birlikte balinalardan yoğun ilgi görmüştü. Aralık ayında Chainlink geliştiricileri, ilgi çeken staking programını başlattıklarını duyurdu. Ancak son veriler bu balina ilgisinin zayıfladığını söylüyor.

Özellikle, altcoin piyasasının geri kalanı 12 Ocak civarında hız kazanırken, Santiment tarafından sunulan veriler Chainlink ağının Balina aktivitesinde bir düşüş göstermeye başladığını ortaya koydu. 6 Şubat itibariyle, günlük büyük işlem hacimlerindeki düşüş (100.000 dolar üzeri işlemler) %55 oranına ulaştı.

LINK Yorum

Öte yandan azalan balina ilgisine rağmen borsalardan net LINK Token çıkışı dikkat çekiyor. IntoTheBlock’un verilerine göre, son yedi gün içinde en büyük borsalardan LINK Token çıkışında %30’a varan artış yaşandı. Borsalardaki yedi günlük arzın yaklaşık 53.000 LINK azalmasıyla birlikte, artan likidite kıtlığı, kısa vadede LINK fiyatını artırabilir. In/Out of the Money verileri, Chainlink’i çevreleyen olumsuz duyarlılıkla birlikte altcoinin 7,02 dolar seviyesinde güçlü bir direnç oluşturduğunu gösteriyor.

OMAP verileri, LINK’i 7,02 ila 7,22 dolar fiyat noktasından satın alan ayıların, 7,02 desteğinin kaybedilmesi halinde 7 dolar altına sarkma olabileceğini gösteriyor. Kısa vadede iyimserliğini artması için fiyatın 7,22 bandını aşması ve Bitcoin’in ikinci dalga yükselişini başlatması gerekecek. Şimdilik LINK Token balina duyarlılığını artırmadan ciddi bir ralli başlatamayabilir. Öte yandan 14 Şubat enflasyon verisi piyasa genelinde kırılımların yaşanacağı bir dönem olacak. Enflasyon verisi beklenti üstünde gelirse 7 dolar altına tam tersi senaryoda 7,22 ve 9 dolar zirvesine yolculuk başlayabilir.