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Binance’dan Kötü Haber: Yakın Zamanda Gerçekleşemeyecek!

Binance'ın Asya-Pasifik başkanı Leon Foong, kripto para borsasın tam bilanço denetiminin beklendiği gibi yakın zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.
16:30
8 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir dönemin en büyük ikinci kripto para borası FTX’in iflasıyla güven kaybeden kripto para borsaları, kullanıcı güvenini yeniden kazanmak için giriştikleri yarışta birtakım engeller ve zorluklarla karşı karşıya. Denetim şirketi Mazars’ın denetiminde hazırlanarak yayınlanan denetim raporu ile güven tazelemekten ziyade daha büyük sorunlarla manşet olan dev kripto para borsası Binance‘dan bilanço denetimi konusunda kötü haber geldi. Binance’ın Asya-Pasifik başkanı Leon Foong, kripto para borsasın tam bilanço denetiminin beklendiği gibi yakın zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Öğrenme Eğrisi Vurgusu

Binance’ın Asya-Pasifik başkanı Leon Foong Bloomberg’e verdiği röportajda, kripto para borsasının varlık ve yükümlülüklerinin tam olarak denetiminin yapılmasının yakın zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Foong, röportaj sırasında kripto para borsasının tüm bilançosunu inceleyecek bir denetçi bulmanın, fiyatlardaki yüksek volatilite gibi zorluklar nedeniyle kripto paraların denetlemenin karmaşıklığı göz önüne alındığında zor olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

Bu durum bize daha geleneksel sektörlerin erişiminin sınırlı olduğunu gösteriyor çünkü bir öğrenme eğrisi var. Birincisi, bu onların temel uzmanlık alanı değil. İkincisi, eğer yanlış yaparlarsa çok fazla inceleme ile karşı karşıya kalacakları açık.

Kripto Para Borsalarının ve Şirketlerinin Bilanço Denetimi Yarışı 

Büyük denetim şirketi Mazars, 2022’nin Aralık ayında Binance için bir rezerv ispatı raporu hazırladı. Raporda Bitcoin (BTC) rezervlerinin aşırı teminatlandırılmış olduğu tespit edildi. Mazars daha sonra, bu tür raporların halk tarafından nasıl anlaşıldığına ilişkin duydukları endişeyi işaret ederek kripto para şirketleriyle ve borsalarıyla yaptıkları rezerv ispatı çalışmalarının askıya alındığını açıkladı.

Kripto para şirketleri ve borsaları, FTX‘in iflasının ardından geçen yıl müşterilerinin varlıklarının tamamen 1:1 oranında desteklendiğini gösterme yarışına giriştiler. Çoğu kripto para borsası yayınladığı rezerv ispatı raporu ile bunu kısmen başarmış olsa da henüz kurumsal düzeyde bir denetim şirketi ile beklentileri karşılayacak bir bilanço denetimi yapılabilmiş değil.

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