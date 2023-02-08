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Son DAKİKA! Tron (TRX) Neden Yükseliyor? Fiyatı Uçuran Haber!

Justin Sun kendinden beklenen hareketi yaptı. TRX fiyatı basın bildirisinin ana akımda dolaşıma girmesiyle hızla yükseldi.
16:25
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün benzer bir şeyi dakikalar önce NEAR için yaşamıştık ve şimdi TRON ekibi de beklenen duyuruyu yaptı. Justin Sun bu tarz hype gelişmeleri kaçırmıyor ve maksimum faydayı elde etmek için elinden geleni yapıyor. Yapay zeka gündemini de ıskalaması beklenemezdi. TRX fiyatı yazı hazırlandığı sırada gelen duyuruyla birlikte aniden çift haneli artış gösterdi.

Tron (TRX) Neden Yükseliyor?

TRON DAO, geçtiğimiz hafta 100 milyon ABD Doları tutarında bir Yapay Zeka Geliştirme Fonu kurulduğunu duyurarak TRX için harekete geçmişti. Birkaç dakika önce DAO ekibi fonla ilgili basın bildirisini paylaştı ve TRX fiyatı aniden yükselişe geçti.

Basın duyurusuna göre başlangıçta 4 odak noktası belirlendi.

  • AI Hizmet Ödeme Platformu
  • AI Infused Oracles
  • AI Yatırım Yönetimi Hizmetleri
  • AI İçerik Oluşturuculuğu

DAO ayrıca dağıtılan duyuruda şunları yazdı;

“Bununla birlikte, hayal güçleri daha fazla kullanım alanına ulaşan yenilikçiler ve geliştiriciler de fon başvurusunda bulunmayı ve benzersiz fikirlerini sunmayı kesinlikle düşünmelidir.”

Tron Yapay Zeka

Öncelikle geç kalınmış olsa da Tron ekibi önemli bir adım atıyor. Özellikle Oracle tarafında yapılabilecek çok fazla şey var. Geliştiriciler, A.I. araçlarının sağlayacağı anlayışlı, gerçek zamanlı analiz sayesinde optimize edilmiş kullanıcı deneyimleri ve dApp veri işlemleri için otomatik ayarlamalar yapabilecektir. Yapay zeka teknolojisini kullanarak, TRON ekosistemindeki yatırım yönetimi hizmetleri de birçok yeteneğe kavuşacak.

  • Daha karmaşık ve akıllı trade algoritmaları oluşturabilecek
  • Pazar trendleri gerçek zamanlı analiz edilebilecek
  • Daha da gelişmiş ve dinamik stratejiler oluşturulacak
  • Buna ek olarak, DeFi borç verme platformları, çeşitli varlıkların yönünü ve kullanıcı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki dengeyi daha doğru bir şekilde tahmin edebilecek, böylece temerrüt riskini azaltacak ve fon kullanım oranını artıracaktır.

Son olarak duyuruda şunlar yazıyor;

“TRON’un kurucusu ve Grenada’nın Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Büyükelçisi Sayın Justin Sun, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, yapay zeka entegrasyonunun tüm TRON Ekosistemini nasıl güçlendireceğini açıklayan bir tweet attı. Girişimin umudu, geliştiricilerin TRON ağı üzerine inşa edilen mevcut ve gelecekteki uygulamalarda, hem arka uçta hem de geliştirmenin ön ucunda yapay zekayı kullanmak için ilham almaları VE bunu yapmalarına yardımcı olmak için TRON Yapay Zeka Geliştirme Fonu’ndan hibe başvurusunda bulunmalarıdır.”

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