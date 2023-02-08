Bugün benzer bir şeyi dakikalar önce NEAR için yaşamıştık ve şimdi TRON ekibi de beklenen duyuruyu yaptı. Justin Sun bu tarz hype gelişmeleri kaçırmıyor ve maksimum faydayı elde etmek için elinden geleni yapıyor. Yapay zeka gündemini de ıskalaması beklenemezdi. TRX fiyatı yazı hazırlandığı sırada gelen duyuruyla birlikte aniden çift haneli artış gösterdi.
TRON DAO, geçtiğimiz hafta 100 milyon ABD Doları tutarında bir Yapay Zeka Geliştirme Fonu kurulduğunu duyurarak TRX için harekete geçmişti. Birkaç dakika önce DAO ekibi fonla ilgili basın bildirisini paylaştı ve TRX fiyatı aniden yükselişe geçti.
Basın duyurusuna göre başlangıçta 4 odak noktası belirlendi.
DAO ayrıca dağıtılan duyuruda şunları yazdı;
“Bununla birlikte, hayal güçleri daha fazla kullanım alanına ulaşan yenilikçiler ve geliştiriciler de fon başvurusunda bulunmayı ve benzersiz fikirlerini sunmayı kesinlikle düşünmelidir.”
Öncelikle geç kalınmış olsa da Tron ekibi önemli bir adım atıyor. Özellikle Oracle tarafında yapılabilecek çok fazla şey var. Geliştiriciler, A.I. araçlarının sağlayacağı anlayışlı, gerçek zamanlı analiz sayesinde optimize edilmiş kullanıcı deneyimleri ve dApp veri işlemleri için otomatik ayarlamalar yapabilecektir. Yapay zeka teknolojisini kullanarak, TRON ekosistemindeki yatırım yönetimi hizmetleri de birçok yeteneğe kavuşacak.
Son olarak duyuruda şunlar yazıyor;
“TRON’un kurucusu ve Grenada’nın Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Büyükelçisi Sayın Justin Sun, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, yapay zeka entegrasyonunun tüm TRON Ekosistemini nasıl güçlendireceğini açıklayan bir tweet attı. Girişimin umudu, geliştiricilerin TRON ağı üzerine inşa edilen mevcut ve gelecekteki uygulamalarda, hem arka uçta hem de geliştirmenin ön ucunda yapay zekayı kullanmak için ilham almaları VE bunu yapmalarına yardımcı olmak için TRON Yapay Zeka Geliştirme Fonu’ndan hibe başvurusunda bulunmalarıdır.”