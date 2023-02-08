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ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı

ChatGPT, çığır açan teknolojisi çeşitli şekillerde uygulama buldukça haber başlıklarında kendisine daha çok yer buluyor.
15:32
8 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir ChatGPT ENS alan adı OpenSea’de 6 WETH yani yaklaşık 10.000 dolara satıldı. Kripto alanındaki yapay zeka ile ilgili varlıklar ChatGPT’ye olan ilgiden faydalanıyor gibi görünüyor.

ChatGPT Alan Adı

ChatGPT, çığır açan teknolojisi çeşitli şekillerde uygulama buldukça haber başlıklarında kendisine daha çok yer buluyor. ChatGPT ENS alan adının yaklaşık 10.000 dolara satılmışi olması ise dikkatleri çekiyor. Varlık, birkaç Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT‘si ve diğer ENS alan adları da dahil olmak üzere diğer birkaç önemli NFT‘nin sahibi olan ishmilly’ye ait.

Alan adı daha önce başka ENS alan adlarına da sahip olan LongDuck’a aitti. Ancak görünüşe göre kripto alanındaki bireyler, dünyayı kasıp kavurmaya devam eden ChatGPT çılgınlığından para kazanıyor.

Öte yandan ChatGPT’nin mevcut sürümü popüler hale geldiğinden beri yapay zekaya olan ilgi hızla arttı. SingularityNET gibi tokenlar da yapay zeka çılgınlığı kripto piyasasına yayıldıkça değerlerinde büyük bir artış gördü.

ChatGPT Entegrasyonları

Uzman isimlere göre ChatGPT mevcut kişisel ve profesyonel hizmetlere entegre olmaya devam ettikçe bu çılgınlık devam edebilir. Yapay zeka uygulamasına 10 milyar dolar yatıran Microsoft, Bing arama motoru ve Edge tarayıcısının ChatGPT entegrasyonuna sahip olacağını da duyurdu.

Ayrıca teknoloji firması, yapay zeka hizmetinin ürün yelpazesinde nasıl devrim yaratacağını açıklayan bir etkinlik düzenledi. Bu özellikler ChatGPT’nin GPT 3.5 adı verilen yükseltilmiş bir sürümünü kullanacak.

Google, Microsoft’un bir şeylerin peşinde olduğunun farkında ve Bard adlı kendi muadilini duyurdu. Bu ürünle ilgili daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda gelecek.

ENS Alan Adlarına İlgi Düşük

ChatGPT ile ilgili ENS alan adları popüler gibi görünse de, bu alan adlarına olan toplam ilgi düşük. Dune’dan alınan veriler, yeni kayıtların ve adreslerin düşük seviyede olduğunu ve son birkaç aydır düştüğünü gösteriyor. Şu anda yaklaşık 2,7 milyon toplam aktif ENS adı bulunuyor.

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