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Açık ve Net! 3 Büyük Kripto Uzmanı Boğa İçin Hedef Verdi!

3 büyük uzman kripto paraların kısa vadeli geleceğine dair görüşlerini paylaştı. Kripto uzman analistleri neler bekliyor?
15:10
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Fed önemli bir söylem değişikliğine gitti ve uzman analistler piyasa görünümlerini güncelledi. Bitcoin nereye gidiyor? Kripto paralarda yükseliş yeniden başlayacak mı? Uzman isimler son gelen veriler ve teknik oluşumların ardından bu soruya cevap arıyor. Kripto yatırımcısı yakında volatilite artışının olacağının farkında, ancak hangi yöne?

Kripto Paralar

Bitcoin fiyatı bugün 23.400 dolar seviyesine ulaştı ancak bu bölgeyi koruyamadı. Yazı hazırlandığı sıradaysa 23.200 dolara yakın seyrediyor. Parite, Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi’nden gelen son yorumlara olumlu tepki verdi ve muhtemelen 17:30’da ABD piyasalarının açılışıyla kısa vadeli bir yükseliş görebiliriz. Fed Başkanı Jerome Powell bir kez daha “dezenflasyondan” bahsederek, piyasanın faiz artışlarının enflasyona paralel olarak daha hızlı bir şekilde düşebileceği yönündeki umutlarını güçlendirdi. Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı da Fed başkanı benzer açıklamalarda bulunmuştur. Dezenflasyonun artık yüksek sesle dillendiriliyor olması iyimserliği orta vadede artırabilir.

Washington D.C. Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada Powell şunları söyledi;

“Geçtiğimiz Çarşamba günü FOMC toplantısında verdiğimiz mesaj gerçekten dezenflasyonist sürecin başladığı ve bunun ekonomimizin yaklaşık dörtte birini oluşturan mal sektöründe başladığı yönündeydi”.

ABD’nin henüz yolun başında olması nedeniyle Powell temkini elde bırakmadı. Buna rağmen riskli varlıklar Wall Street kapanışına doğru yükselişe geçti ve S&P 500 ve Nasdaq %1,3 ve %1,9 artış gösterdi.

Kripto Uzmanı Yorumları

Bitcoin fiyatı 23.400 doların üzerinde tutunmakta güçlük yaşıyor ve SPX eğer 17:30 açılışında 4.200 seviyelerini aşarsa BTC tarafındaki bu zayıflık ortadan kalkabilir. Birçok uzman SPX ile yüksek korelasyon paylaşan BTC nedeniyle endeksin 4.100 üzerinde tutunması gerektiğine inanıyor. Aksi taktirde kriptoda düşüşler kaçınılmaz olacak. Popüler kripto yatırımcısı ve analist Mark Cullen son gelişmeleri şöyle özetledi;

“Piyasalar dün kapanışa doğru yükselişe geçti ve Bitcoin’in son 4 saatlik mumu dirençte zayıflık olduğunu göstererek bir kayan yıldız oluşturdu. Ben şahsen hala düşük seviyelerin süpürülmesini bekliyorum. ANCAK BTC 23.400 dolar üzerinde saatlik kapanış yaparsa yükselişin ivme kazanacağını düşüneceğim”.

Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe da Bitcoin’in tepkisinden cesaret aldı. Ona göre 23.300 dolar seviyesi sağlam bir desteğe dönüşüyor ve bu durum yükseliş beklentisini artırıyor. Son olarak üçüncü analist Jibon ise ölüm ve altın haçlarına/kesişimlerine dikkat çekti.

“Birçoğu Ölüm Haçı / Altın Haç Gecikme Göstergesi diyor. Yalnızca Altın Haç’ın Boğa anlamına geldiğini ve Ölüm Haçı’nın Ayı anlamına geldiğini düşünenler için bu göstergeyi Momentum’u anlamak için kullanıyorum. 2015 ve 2019’daki önceki örneklere baktığımızda bu teknik oluşumların etkisini birkaç gün içinde görmeye başlayacağız”.

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