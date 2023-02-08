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Bitcoin 30.000 Dolar Olacak Mı? Kripto Paralar Bugün Neden Yükseldi?

Kripto para piyasalarında son durum ne? Bitcoin için kısa ve orta vadeli hangi hedefler dikkat çekiyor?
13:53
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi 23.400 doları yeniden aştı ve 23.200 seviyesine geri çekildi. Altcoinler ise kayıplarını telafi ediyor. Üç hafta üst üste yükselen kripto para piyasaları güçlü gelen istihdam verisinin etkisiyle hızını kesmiş görünüyor. Peki bu süreç fiyatı nereye götürür? Kripto piyasalarında son durum ne?

Kripto Paralar Neden Yükseldi?

Powell dün aşırı şahin açıklamalar yapmadı ancak faizlerin daha fazla artırılabileceği imasında bulundu. Piyasadaki iyimserlik tamamen sönmüş değil çünkü Fed’in 25bp oranında 2 artış yapması zaten bekleniyordu. Eğer 22 Mart tarihine kadar enflasyon verisinde ve öncü göstergelerde ciddi kötüleşme olmazsa bu beklentinin korunmasıyla piyasa yükselişi sürebilir. Kripto paraların kümülatif değeri yükselen kama içinde işlem görüyor. Bitcoin (BTC) fiyatı kanalını direnç olarak doğruluyor.

Kripto kümülatif piyasa değeri (TOTALCAP) 23 Ocak’tan bu yana yükselen paralel bir kanalda işlem görüyor. Bu kanallar düşüş formasyonları olarak kabul edilir, yani çoğu zaman çöküşlere yol açarlar. 29 Ocak tarihinde dirençten ret yiyen kümülatif değer destek çizgisinin yakınına düştü ve sıçradı. Şu anda kanalın ortasında işlem görüyor. Bir kırılma meydana gelirse, TOTALCAP 0,382 Fib geri çekilme destek seviyesi olan 935 milyar dolara kadar çekebilir. Öte yandan yukarı yönlü kırılma kümülatif değeri 1,14 trilyona taşır ve altcoinlerde %20’yi aşan kazançlar görebiliriz. 14 Şubat tarihinde gelecek enflasyon verisi makro tarafta en kayda değer gelişme olacak. Bu senaryoda BTC’nin 24.800 dolar üzerine hızla tırmanması beklenir. Eğer 25.500 dolar üzerinde kapanışlar gelirse 28.000 ve 30.000 dolar hedefleri için umut daha da artacak. Şimdilik Bitcoin’in yönüne kadar verip yeniden momentum kazanması gerekiyor.

Kriptoda Son Gelişmeler

Oasis Network (ROSE) arka arkaya iki önemli yükseliş mumu oluşturdu. The Graph (GRT) 36,8 milyon tokenin kilidini açtı ve bunların yarısını Coinbase’e gönderdi. İlginç bir şekilde, genellikle tersi gerçekleşse de bu durum fiyatı üzerinde olumlu bir etki yarattı. Ardından, bir ChatGPT ENS adresi (chatgpt.eth) OpenSea’de 6 Ethereum (ETH) karşılığında satıldı.

ROSE fiyatı 2023 başından bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca artış gösterdi. 7 Şubat’ta destek çizgisinde sıçradı ve artış hızını artırdı. Ertesi gün, 0,072 dolarlık direnç alanından çıkarak düşüş eğilimi trend çizgisinden kopuş yaşadı. Artış devam ederse 0,087 dolar makul bir hedef gibi görünüyor. Öte yandan Sandbox detayları belli olmayan bir anlaşmayı Suudi Arabistan ile imzaladı.

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