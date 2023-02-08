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BTC’de İpler Kopmak Üzere! İki Analist Bitcoin’i Değerlendirdi: O Rakam Geliyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe ve Pentoshi, Bitcoin'in (BTC) şu anda kilit bir seviyenin üzerinde işlem gördüğü için yukarı yönde patlamaya hazırlandığına inandıklarını açıkladı.
13:33
8 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe ve Pentoshi, Bitcoin‘in (BTC) şu anda kilit bir seviyenin üzerinde işlem gördüğü için yukarı yönde patlamaya hazırlandığına inandıklarını açıkladı.

Bitcoin’de Kritik Seviyeleri İşaretledi

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 645 binden fazla Twitter takipçisine, en büyük kripto parada açığa satış yapan yatırımcıların 28 bin dolar hedefine doğru bir ralli için gerekli yakıtı sağlayabileceğini söyledi:

İnsanlar düzgün bir şekilde hevesle açığa satış yapmaya başlıyor, bu yüzden 23 bin 200 doları kırmak kaçınılmaz olarak grafiklerde 26 bin dolar ila 28 bin dolara doğru devam edilmesini sağlayabilir.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada Van de Poppe’nin işaret ettiği direnç bölgesinin üzerinde, 23 bin 267 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Van de Poppe hala 21 bin 700 dolara doğru bir düzeltme olmasını beklediğini söylerken, BTC alım satım aktivitesinin arttığını kabul etti ve momentumun BTC boğalarının lehine olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin hala düşük aralık seviyelerini hevesle koruyor. Ben hala en uygun açığa alış seviyesi olarak 21 bin 700 doları bekliyorum. Ancak insanlar piyasalara girmek için o kadar heyecanlı ki büyük olasılıkla bunu elde edemeyeceğiz. Bu bağlamda, 26 bin dolar ila 28 bin dolara kadar devam etmesi muhtemel görünüyor.

Pentoshi de 25 Bin Doları Bekliyor

Bir diğer kripto para analisti Pentoshi de Bitcoin konusunda Van de Poppe ile aynı görüşü paylaşıyor. BTC’nin 2021’deki boğa piyasasının sona erdiğini öncesinden haber vermesiyle ününe ün katan kripto para analisti fiyatın 23 bin 300 doların üzerine çıkmasının ve bu seviyenin üzerinde kalmasının Bitcoin’i 25 bin dolara kadar taşıyabileceğini iddia etti:

Şu anda gördüğüm kadarıyla: *EĞER* BTC 23 bin 300 doları ve ETH bin 680 dolar aşarsa, *SONRA* BTC’nin 25 bin dolara çıktığını ve ETH’nin büyük bir geri çekilmeden önce bin 9xx doları doğru bir büyük mumla ilerlediğini görürüz.

EĞER = SONRA

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