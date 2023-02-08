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Ünlü Milyarder Yatırımcı O Token’ları Savundu: Gereksiz Eleştiri Var

Andreessen Horowitz'in kurucu ortağı ve milyarder risk sermayedarı Marc Andreessen, kripto para yatırımı oyun kitabını paylaştı ve sektörün bir alt ayağını eleştirilere karşı savundu.
13:03
8 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Andreessen Horowitz’in kurucu ortağı ve milyarder risk sermayedarı Marc Andreessen, kripto para yatırımı oyun kitabını paylaştı ve sektörün bir alt ayağını eleştirilere karşı savundu.

“Kripto Paralar ile Diğer Yatırımlar Arasında Herhangi Bir Fark Görmüyoruz”

Andreessen Horowitz‘in kurucu ortağı Marc Andreessen, The Lunar Society podcast’ine verdiği yeni bir röportajda, kripto para sektörüne diğer risk sermayesi yatırımlarıyla aynı şekilde yatırım yaptığını “Vizyonu ve bu vizyonun peşinden gitme kararlılığı olan gerçekten zeki kurucular arıyoruz… Yeni bir girişimin bir pazara girmesi için ihtiyacınız olan şey olan derin bir teknolojik ekonomik değişimin gerçekleştiğine inanmak için bazı nedenler var. Var olmaları için bir neden var, inşa ettikleri şey için bir pazar var ve bir ürün inşa edecekler ve ürün ile pazar arasında bir kesişme olacak ve para kazanmanın bir yolu olacak. Her kripto para yatırımına, girişim yatırımına girdiğimiz aynı zaman dilimiyle yatırım yapıyoruz. Yani 15 ila 20 yıllık bir zaman dilimi olmasa bile en az beş ila 10 yıllık bir zaman dilimiyle yatırım yapıyoruz.” sözleriyle açıkladı.

“Spekülatif Projelerden Kaçınıyoruz”

2022’nin Nisan ayı itibariyle 28.8 milyar dolarlık varlığın denetlenmesine yardımcı olan Andreessen, şirketinin spekülatif projelerden kaçındığına dikkat çekti:

Risk sermayesi modeline sıkı sıkıya bağlıyız. Bu yatırımlara, risk sermayesi özkaynaklarına yatırım yapıyormuşuz gibi davranıyoruz. Temelde satın alıyor ve elimizde tutabildiğimiz kadar uzun süre tutuyoruz ve geliştirilmekte olan ürün ya da teknolojinin temelindeki içsel değere odaklanıyoruz. Spekülasyondan kastınız günlük alım satım yapmak, fiyatlara ve grafiklere bakmaya çalışmaksa bunu yapmıyoruz.

NFT’leri Savundu

Andreessen ayrıca NFT üzerinde de durdu ve değerlerinin olmadığı yönündeki yaygın iddiaya karşı savunarak “Özellikle herkesin eleştirmeyi sevdiği NFT formunu ele alalım, yani yaratıcı bir proje olarak NFT, kurgusal bir evrendeki bir görüntü veya bir karakter ya da buna benzer bir şey, insanların dövmeyi sevdiği pazar. Onlar sadece sanat, bu sadece dijital sanat. Dolayısıyla insanların bu konuda yaptığı her eleştiri, resim alıp satarken, fotoğraf alıp satarken, heykel alıp satarken yapacağınız eleştirilerle aynı.” ifadelerini kullandı.

Andreessen, Mona Lisa benzetmesi yaparak tuval ve boya ile onu yeniden resmetmenin 25 dolara mal olabileceğini, ancak onun ve bazı NFT‘lerin taşıdığı kültürel önem ve tarihi değer nedeniyle orijinaliyle aynı değere sahip olmayacağının altını çizerek şunları söyledi:

25 dolar ile piyasaya çıksa 10 milyar dolar ya da her neyse o fiyat arasındaki farkı ne açıklıyor? Çünkü insanlar önemsiyor. Çünkü bu bir sanat. Çünkü estetik. Çünkü kültürel. Çünkü insanlığın kültürel mirası olduğuna karar verdiğimiz şeyin bir parçası, hayatı yaşamaya değer kılan şey, bunun sadece geçimle ilgili olmadığı, daha yüksek değerlere sahip olacağımız ve estetiğe değer vereceğimizdir.

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