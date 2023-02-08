Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yapay Zeka Odaklı Altcoin’ler Son Zamanlarda Dikkat Çekiyor

Yapay Zeka Odaklı Altcoin’ler Son Zamanlarda Dikkat Çekiyor

Twitter'daki yatırımcılar, bir sonraki boğa piyasası döngüsüne öncülük edebilecek sektör olarak AI tabanlı tokenlerını gördüklerini ifade ediyor. 
13:02
8 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto piyasalarında yapay zeka (AI) altcoin’lerine olan ilginin günden güne arttığı görülüyor.

Twitter’daki önde gelen yatırımcılar, bir sonraki boğa piyasası döngüsüne öncülük edebilecek sektör olarak yapay zeka (AI) tabanlı tokenlerını gördüklerini ifade ediyor. Elde edilen bazı verilerin ise bu durumu desteklediği görülüyor. CryptoSlate verilerine göre, bu tür tokenlar yalnızca geçtiğimiz hafta ortalama %80 artış gösterdi.

AI Temelli Altcoin’ler

Elde edilen bilgilere göre en çok kazananlar arasında Artificial Liquid Intelligence (ALI), Fetch AI (FET) ve Singularity Net (AGIX) gibi tokenlar var ve bu tokenların %220’ye varan artışlar gösterdiği görülüyor.

Image Generation AI (IMGNAI) gibi yapay zeka tabanlı yeni girişimlerin tokenları ise iki haftalık bir süre içinde üç kattan fazla arttı. Protokol, kullanıcıların Discord gibi sosyal platformlarda metin kesintilerini kullanarak sanat eseri üretmelerine olanak tanıyor.

Buna ek olarak Big Data Protocol (BDP) ve Measurable Data (MDT) gibi 2018 ve 2021’in popüler tokenları, yatırımcılara blok zinciri uygulamalarında yapay zeka teknolojisini nasıl kullandıklarını hatırlatan tweet’lerle hype’a katılmış gibi görünüyor.

CoinGecko verilerine göre BDP geçtiğimiz hafta %2,100, MDT ise %150 artış gösterdi. Her iki protokol de verileri metalaştırmak için tokenlarını kullanarak güvenli ve anonim bir şekilde veri alışverişi yapılmasına olanak tanıyor.

AI Token’lar Neden Yükseliyor?

AI genel olarak insan gibi düşünmek ve hareket etmek üzere programlanmış makinelerde insan zekasının simülasyonunu ifade ediyor. Bu teknolojinin popüler uygulamaları şimdiye kadar sohbet robotları, sürücüsüz arabalar, çevrimiçi pazarlarda aramayı optimize etme ve görüntü oluşturma yazılımlarıyla sınırlı kaldı. Ancak fütüristik kullanım alanları tamamen otonom şehirler, cyborg insanlık ve yıldızlararası seyahati öngörüyor.

Yapay zeka tokenlarındaki son artışın çoğu, 2022’nin ortalarında chatbot ChatGPT ve görüntü oluşturma yazılımı Dall E’nin halka açılmasından sonra ortaya çıktı. Her ikisi de kripto para veya blok zinciri kullanmayan geleneksel yazılımlar ve yakın zamanda Microsoft’tan 29 milyar dolar değerleme ile 10 milyar dolar toplayan OpenAI tarafından başlatıldı.

Bu tür kurumsal ilgi, kripto yatırımcılarının bir sonraki büyüme sektörü olarak yapay zeka odaklı tokenlara ilgi göstermesi için bir argüman oluşturmaya yardımcı oldu.

Kripto hizmetleri firması Frontier’in kurucusu Ravindra Kumar, “Yapay zeka ve Web3 alanındaki büyüme fırsatı erken ilgi, potansiyel ve heyecanı bir araya getiriyor. Kripto alanında yapay zeka müdahalesini çevreleyen bazı aldatmacalar olabileceği doğru olsa da, yenilikçi ve zorlayıcı kullanım durumlarının ortaya çıktığını görüyoruz.” sözlerini kullandı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Solana Rakibi Altcoin Aptos İçin Tarihi Güncelleme Kapıda!
Solana Rakibi Altcoin Aptos İçin Tarihi Güncelleme Kapıda!
Yüzde 147 Oldu! Oyun Coini Neden Yükseliyor?
Yüzde 147 Oldu! Oyun Coini Neden Yükseliyor?
Gündemde O Var! Yapay Zeka Coinleri Nedir? En İyileri Hangileri?
Gündemde O Var! Yapay Zeka Coinleri Nedir? En İyileri Hangileri?
ABD’li Demokratlar Harekete Geçti! Bitcoin ve Altcoin Madencileri İçin Mektup!
ABD’li Demokratlar Harekete Geçti! Bitcoin ve Altcoin Madencileri İçin Mektup!
Bu Senaryo Tekrarlanırsa Cardano (ADA) Yüzde 40 Artabilir
Bu Senaryo Tekrarlanırsa Cardano (ADA) Yüzde 40 Artabilir
Önemli: Dev Altcoine Yapay Zeka Dopingi! Fiyat Şimdi Uçuşa Geçti!
Önemli: Dev Altcoine Yapay Zeka Dopingi! Fiyat Şimdi Uçuşa Geçti!
ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı
ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Güncel NFT Haberleri
ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı
Ünlü Milyarder Yatırımcı O Token’ları Savundu: Gereksiz Eleştiri Var
Murat Pak Deprem Bağışı NFT Koleksiyonunu Duyurdu! NFT ile Bağış Yapabilirsiniz!
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023