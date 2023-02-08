Twitter'daki yatırımcılar, bir sonraki boğa piyasası döngüsüne öncülük edebilecek sektör olarak AI tabanlı tokenlerını gördüklerini ifade ediyor.

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Kripto piyasalarında yapay zeka (AI) altcoin’lerine olan ilginin günden güne arttığı görülüyor.

Twitter’daki önde gelen yatırımcılar, bir sonraki boğa piyasası döngüsüne öncülük edebilecek sektör olarak yapay zeka (AI) tabanlı tokenlerını gördüklerini ifade ediyor. Elde edilen bazı verilerin ise bu durumu desteklediği görülüyor. CryptoSlate verilerine göre, bu tür tokenlar yalnızca geçtiğimiz hafta ortalama %80 artış gösterdi.

AI Temelli Altcoin’ler

Elde edilen bilgilere göre en çok kazananlar arasında Artificial Liquid Intelligence (ALI), Fetch AI (FET) ve Singularity Net (AGIX) gibi tokenlar var ve bu tokenların %220’ye varan artışlar gösterdiği görülüyor.

Image Generation AI (IMGNAI) gibi yapay zeka tabanlı yeni girişimlerin tokenları ise iki haftalık bir süre içinde üç kattan fazla arttı. Protokol, kullanıcıların Discord gibi sosyal platformlarda metin kesintilerini kullanarak sanat eseri üretmelerine olanak tanıyor.

Buna ek olarak Big Data Protocol (BDP) ve Measurable Data (MDT) gibi 2018 ve 2021’in popüler tokenları, yatırımcılara blok zinciri uygulamalarında yapay zeka teknolojisini nasıl kullandıklarını hatırlatan tweet’lerle hype’a katılmış gibi görünüyor.

CoinGecko verilerine göre BDP geçtiğimiz hafta %2,100, MDT ise %150 artış gösterdi. Her iki protokol de verileri metalaştırmak için tokenlarını kullanarak güvenli ve anonim bir şekilde veri alışverişi yapılmasına olanak tanıyor.

AI Token’lar Neden Yükseliyor?

AI genel olarak insan gibi düşünmek ve hareket etmek üzere programlanmış makinelerde insan zekasının simülasyonunu ifade ediyor. Bu teknolojinin popüler uygulamaları şimdiye kadar sohbet robotları, sürücüsüz arabalar, çevrimiçi pazarlarda aramayı optimize etme ve görüntü oluşturma yazılımlarıyla sınırlı kaldı. Ancak fütüristik kullanım alanları tamamen otonom şehirler, cyborg insanlık ve yıldızlararası seyahati öngörüyor.

Yapay zeka tokenlarındaki son artışın çoğu, 2022’nin ortalarında chatbot ChatGPT ve görüntü oluşturma yazılımı Dall E’nin halka açılmasından sonra ortaya çıktı. Her ikisi de kripto para veya blok zinciri kullanmayan geleneksel yazılımlar ve yakın zamanda Microsoft’tan 29 milyar dolar değerleme ile 10 milyar dolar toplayan OpenAI tarafından başlatıldı.

Bu tür kurumsal ilgi, kripto yatırımcılarının bir sonraki büyüme sektörü olarak yapay zeka odaklı tokenlara ilgi göstermesi için bir argüman oluşturmaya yardımcı oldu.

Kripto hizmetleri firması Frontier’in kurucusu Ravindra Kumar, “Yapay zeka ve Web3 alanındaki büyüme fırsatı erken ilgi, potansiyel ve heyecanı bir araya getiriyor. Kripto alanında yapay zeka müdahalesini çevreleyen bazı aldatmacalar olabileceği doğru olsa da, yenilikçi ve zorlayıcı kullanım durumlarının ortaya çıktığını görüyoruz.” sözlerini kullandı.