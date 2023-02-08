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Girişim kapitalisti ve Shark Tank yıldızı Kevin O’Leary, kripto para borsası Binance’in yakın gelecekte onlarca düzenleyici incelemesiyle karşı karşıya kalabileceğini düşündüğünü belirtirken, en az 10 bin altcoin’in değerinin sıfırlanacağını iddia etti.

“Binance’ın Geleceği Tehlikede Olabilir”

Scott Melker’a röportaj veren kripto para milyarderi Kevin O’Leary, Binance hissedarlarının dünyanın her yerindeki düzenleyicilerin kripto para borsasını incelemesinden endişelenmeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Merkezi ya da merkeziyetsiz, düzenlenmemiş hiçbir kripto para borsasına herhangi bir varlığımı koymuyorum. Hiçbiri beni ilgilendirmiyor, hiçbirinde kripto param yok. Binance’in hissedarları kim olursa olsun, şu anda bir kovanın etrafında uğuldayan arılar gibi tüm düzenleyici yaklaşımlardan endişe duyacaklarını düşünürdüm. Sadece ABD’li düzenleyiciler değil, tüm düzenleyiciler. Rakibinizi başarılı bir şekilde devre dışı bırakmanın zorluklarından biri, her coğrafyada ayıyı dürtmeniz ve her düzenleyicinin şu anda buna bakıyor olmasıdır. Binance yönetiminin, bedeli ne olursa olsun düzenleyicilerle anlaşmaya varmasının akıllıca olacağını düşünüyorum çünkü burada değerli bir şey var. Düzgün bir şekilde lisanslanmış olsaydınız ve bunun gibi çok büyük bir platforma sahip olsaydınız, bu değerli bir şey olurdu. Ancak dünyadaki tüm düzenleyiciler bu platformu sorgularken hiçbir kurum bu platforma destek olmayacaktır. İncelemeler durmayacak. Bence daha fazla soruşturma geldikçe düzenleyici incelemeler daha da artacak.

En Az 10 Bin Altcoin’in Değerinin Sıfırlanmasını Bekliyor

O’Leary, ayrıca kripto para sektörünün hala birçoğunun geleceği olmayan çok sayıda değersiz altcoin projesiyle dolup taştığına dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Kripto para milyarderi en az 10 bin altcoin‘in değerinin eninde sonunda sıfırlanacağını iddia ederek “Çoğu değersiz olan 10 bin altcoin volatilite ve hacim eksikliği nedeniyle eninde sonunda sıfıra gidecek. Önemsizler. Dolayısıyla bunlar da piyasadan silinecek.” dedi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre şu anda varlığı bilinen 22 bin 476 altcoin bulunuyor.