Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), pek de destekleyici olmayan makro ortamda bile güç göstermeye devam ediyor.

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Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), pek de destekleyici olmayan makro ortamda bile güç göstermeye devam ediyor. BTC, 447.69 milyar dolar piyasa değeri ile yazım sırasında son 24 saatte yüzde 1,21 yükselişle 23 bin 215 dolardan işlem görürken beklenen altın kesişim geldi.

Yüzde 150’nin Üzerinde Yükseliş Gelebilir

Kripto para piyasası şu ana kadar 7 Şubat’ta Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı konuşmaya olumlu tepki verdi. Bitcoin, konuşmanın ardından 22 bin 800 dolar seviyesinden 23 bin 367 dolara kadar çıktı. Piyasa analistleri ve uzmanları, uzun zamandır 20 bin dolar ila 23 bin dolar aralığında hareket eden en büyük kripto paranın gelecekteki rallisinin nasıl görünebileceğide dair farklı görüşlere sahipler.

Teknik grafikte, Bitcoin’in bir yıldan uzun bir zaman sonra ilk kez bir “Altın Kesişim” oluşturduğu görülüyor. Bu, Bitcoin’in 50 Günlük Basit Hareketli Ortalaması’nın (SMA) 200 Günlük SMA’sını henüz geçtiği anlamına geliyor. Bu grafik oluşumu, piyasanın momentumunda anlamlı bir pozitif değişime işaret ediyor olabilir.

2019’un son ayı piyasası sırasında altın kesişim oluşumu, BTC fiyatında yüzde 154’lük bir fiyat artışıyla sonuçlanmıştı. Aynı şeyin tekrarlanması halinde bu yıl Bitcoin’in 57 bin doların üzerinde işlem görmesi beklenebilir.

Bitcoin ve Altın Kesişim

Birçok analist “altın kesişim” oluşumunu varlık için bir yükseliş sinyali olarak görse de geçmişteki altın kesişimlerinin başarısı oldukça karmaşık bir görünüme sahip. Ayrıca, teknik grafikteki “altın kesişim” oluşumunun fiyat üzerindeki etkisi yatırımcıların Bitcoin’i tutma süresine göre değişmektedir.

Geçmişteki yedi altın kesişimin yaşanmasının ardından 90 gün boyunca BTC tutan yatırımcıların yedi seferden dördünde kâr ettikleri görüldü. Kazanç yüzdesi yüzde 10 ila yüzde 80 arasında değişiyor. Bununla birlikte, yatırımcılar altın kesişim oluşumunun ardından 365 gün boyunca BTC tutması halinde yedi günün beşinde kâr ettiler. Bu durumda kazançların büyüklüğü yüzde 25 ila yüzde 400 arasında değişiyor.

Dolayısıyla, altın kesişimin her seferinde kazanç sağlama garantisi sağlamadığını ve yatırımcıların daha uzun BTC tutma süresine sahip olması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor.