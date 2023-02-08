Yerli kripto para borsası BtcTurk, Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de etkisi görülen depremden etkilenen depremzedelere kripto para ile bağış yapılması adına aralarında AFAD ve Kızılay'ın da bulunduğu kurumlar ve dernekler için yardım cüzdanları oluşturduğunu açıkladı.

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Kripto para dünyasında Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de etkisi görülen depremden etkilenen depremzedelere kripto paralar ile bağış yapılması için deprem yardımlaşma seferberliği başlatılmış durumda. Yerli kripto para borsası BtcTurk, deprem bölgesine kripto para ile bağış yapılması için aralarında AFAD ve Kızılay’ın da bulunduğu kurumlar ve dernekler için yardım cüzdanları oluşturduğunu açıkladı.

Depremzedeler İçin Kripto Para İle Yardım Seferberliği

Yerli kripto para borsası BtcTurk, AFAD, Kızılay, Hayata Destek Derneği, Temel İhtiyaç Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı için oluşturduğu resmi kripto para cüzdanlarının yer aldığı özel bir sayfa aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de etkisi görülen depremden etkilenen depremzedelere kripto paralar ile bağış yapılması konusunda önemli bir adım attı.

Yapılan açıklamada “BtcTurk tarafından AFAD, Hayata Destek, Tider, TOG ve Kızılay’a Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim edilmiştir. Bu cüzdan adreslerine BtcTurk hesabı dışındaki kripto para cüzdanlarıyla veya farklı platformlarda yer alan kripto para hesapları ile kripto para gönderimi yaparak destek olabilirsiniz. BtcTurk gönderilen kripto paraları otomatik olarak Türk lirasına çevirecek ve çevirme işlemlerinden herhangi bir komisyon ücreti almayacaktır.” denildi.

AFAD kripto para bağış cüzdan adresleri:

BTC – Bitcoin: bc1q30uv6s9gwyzq2fd5hhc06v7xge3zzg3qa99vuv0w5dfmxgq8vnws97dpcl

bc1q30uv6s9gwyzq2fd5hhc06v7xge3zzg3qa99vuv0w5dfmxgq8vnws97dpcl ETH – Ethereum (ERC20): 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea

0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea USDT – Tether (ERC20): 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea

0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea USDT – Tether (TRC20): TTLfZCo1hnsiviBns2ZsWig1dHWJsG5ct8

Kızılay kripto para bağış cüzdan adresleri:

BTC – Bitcoin: bc1qe5vk78kmzq3v9xry3c9w7u09g0q9fvhsvuvsq5t6lvzfzatsdygs2whz3u

bc1qe5vk78kmzq3v9xry3c9w7u09g0q9fvhsvuvsq5t6lvzfzatsdygs2whz3u ETH – Ethereum (ERC20): 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE USDT – Tether (ERC20): 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE USDT – Tether (TRC20): TWyAHQNttueddv5Hp9B1dAnBVrDNqBjrCo

Hayata Destek Derneği kripto para bağış cüzdan adresleri:

BTC – Bitcoin: bc1qrc6ujsk7eeex44e4h2hqpxxvshrr8nqfzq4uqgcq309en99nvmjsxh50n7

bc1qrc6ujsk7eeex44e4h2hqpxxvshrr8nqfzq4uqgcq309en99nvmjsxh50n7 ETH – Ethereum (ERC20): 0x17517d7e79543750983735B0Fe3Ec6aff8eFD55f

0x17517d7e79543750983735B0Fe3Ec6aff8eFD55f USDT – Tether (ERC20): 0x17517d7e79543750983735B0Fe3Ec6aff8eFD55f

0x17517d7e79543750983735B0Fe3Ec6aff8eFD55f USDT – Tether (TRC20): TFw4MPc55BadD5uaGu2Fgs7P5r2YbJ7mWb

Toplum Gönüllüleri Vakfı kripto para bağış cüzdan adresleri:

BTC – Bitcoin: bc1qs55dek82kzej5grqf73sd03hhpyyjdjf4zshnljwukuf72q6uekqhwznrg

bc1qs55dek82kzej5grqf73sd03hhpyyjdjf4zshnljwukuf72q6uekqhwznrg ETH – Ethereum (ERC20): 0x321C6e791Aa2Ebb6fc09C2035EA7BcC4c5eaaf8B

0x321C6e791Aa2Ebb6fc09C2035EA7BcC4c5eaaf8B USDT – Tether (ERC20): 0x321C6e791Aa2Ebb6fc09C2035EA7BcC4c5eaaf8B

0x321C6e791Aa2Ebb6fc09C2035EA7BcC4c5eaaf8B USDT – Tether (TRC20): TVTAdysqTQTpw36mLbUeaHM1zUkuuByXKZ

Temel İhtiyaç Derneği kripto para bağış cüzdan adresleri:

BTC – Bitcoin: bc1qv5h603jjzhahtlyvarnkxcldjh0r852q8hpzr2j0wf9eemt43kfsasz7p9

ETH – Ethereum (ERC20): 0xf4016873Cca7c516CE2e5659Ccbb55b2E7AC58c9

USDT – Tether (ERC20): 0xf4016873Cca7c516CE2e5659Ccbb55b2E7AC58c9

USDT – Tether (TRC20): TWQjebuyZD5o1HhJEuAUijbj152KQCzXrA

BtcTurk’ün deprem bölgesine kripto paralar ile bağış yapmak isteyenler için açtığı özel sayfaya donation.btcturk.com üzerinden ulaşabilir, kurum ve dernekler için açılan cüzdan adreslerinin teyitini bu sayfa aracılığıyla yapabilirsiniz.

Ahbap’ın Kripto Para İle Yardım Kampanyası 3 Milyon Dolara Dayandı

Ahbap Derneği, MASAK’tan onay almasının ardından 7 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kripto para ile yardım toplamaya başlamıştı. Nansen’in sağladığı verilere göre 24 saatten kısa süre içinde Ahbap’ın kripto para bağış cüzdanlarına 2.8 milyon dolar değerinde kripto para yardımı yapıldı.