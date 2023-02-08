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  •   Kripto Para Dünyasında Deprem Yardımlaşma Seferberliği! BtcTurk Özel Cüzdanlar Oluşturdu!

Kripto Para Dünyasında Deprem Yardımlaşma Seferberliği! BtcTurk Özel Cüzdanlar Oluşturdu!

Yerli kripto para borsası BtcTurk, Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de etkisi görülen depremden etkilenen depremzedelere kripto para ile bağış yapılması adına aralarında AFAD ve Kızılay'ın da bulunduğu kurumlar ve dernekler için yardım cüzdanları oluşturduğunu açıkladı.
09:49
8 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para dünyasında Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de etkisi görülen depremden etkilenen depremzedelere kripto paralar ile bağış yapılması için deprem yardımlaşma seferberliği başlatılmış durumda. Yerli kripto para borsası BtcTurk, deprem bölgesine kripto para ile bağış yapılması için aralarında AFAD ve Kızılay’ın da bulunduğu kurumlar ve dernekler için yardım cüzdanları oluşturduğunu açıkladı.

Depremzedeler İçin Kripto Para İle Yardım Seferberliği

Yerli kripto para borsası BtcTurk, AFAD, KızılayHayata Destek Derneği, Temel İhtiyaç Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı için oluşturduğu resmi kripto para cüzdanlarının yer aldığı özel bir sayfa aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerde de etkisi görülen depremden etkilenen depremzedelere kripto paralar ile bağış yapılması konusunda önemli bir adım attı.

Yapılan açıklamada “BtcTurk tarafından AFAD, Hayata Destek, Tider, TOG ve Kızılay’a Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim edilmiştir. Bu cüzdan adreslerine BtcTurk hesabı dışındaki kripto para cüzdanlarıyla veya farklı platformlarda yer alan kripto para hesapları ile kripto para gönderimi yaparak destek olabilirsiniz. BtcTurk gönderilen kripto paraları otomatik olarak Türk lirasına çevirecek ve çevirme işlemlerinden herhangi bir komisyon ücreti almayacaktır.” denildi.

AFAD kripto para bağış cüzdan adresleri:

  • BTC – Bitcoin: bc1q30uv6s9gwyzq2fd5hhc06v7xge3zzg3qa99vuv0w5dfmxgq8vnws97dpcl
  • ETH – Ethereum (ERC20): 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea
  • USDT – Tether (ERC20): 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea
  • USDT – Tether (TRC20): TTLfZCo1hnsiviBns2ZsWig1dHWJsG5ct8

Kızılay kripto para bağış cüzdan adresleri:

  • BTC – Bitcoin: bc1qe5vk78kmzq3v9xry3c9w7u09g0q9fvhsvuvsq5t6lvzfzatsdygs2whz3u
  • ETH – Ethereum (ERC20): 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE
  • USDT – Tether (ERC20): 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE
  • USDT – Tether (TRC20): TWyAHQNttueddv5Hp9B1dAnBVrDNqBjrCo

Hayata Destek Derneği kripto para bağış cüzdan adresleri:

  • BTC – Bitcoin: bc1qrc6ujsk7eeex44e4h2hqpxxvshrr8nqfzq4uqgcq309en99nvmjsxh50n7
  • ETH – Ethereum (ERC20): 0x17517d7e79543750983735B0Fe3Ec6aff8eFD55f
  • USDT – Tether (ERC20): 0x17517d7e79543750983735B0Fe3Ec6aff8eFD55f
  • USDT – Tether (TRC20): TFw4MPc55BadD5uaGu2Fgs7P5r2YbJ7mWb

Toplum Gönüllüleri Vakfı kripto para bağış cüzdan adresleri:

  • BTC – Bitcoin: bc1qs55dek82kzej5grqf73sd03hhpyyjdjf4zshnljwukuf72q6uekqhwznrg
  • ETH – Ethereum (ERC20): 0x321C6e791Aa2Ebb6fc09C2035EA7BcC4c5eaaf8B
  • USDT – Tether (ERC20): 0x321C6e791Aa2Ebb6fc09C2035EA7BcC4c5eaaf8B
  • USDT – Tether (TRC20): TVTAdysqTQTpw36mLbUeaHM1zUkuuByXKZ

Temel İhtiyaç Derneği kripto para bağış cüzdan adresleri:

  • BTC – Bitcoin: bc1qv5h603jjzhahtlyvarnkxcldjh0r852q8hpzr2j0wf9eemt43kfsasz7p9
  • ETH – Ethereum (ERC20): 0xf4016873Cca7c516CE2e5659Ccbb55b2E7AC58c9
  • USDT – Tether (ERC20): 0xf4016873Cca7c516CE2e5659Ccbb55b2E7AC58c9
  • USDT – Tether (TRC20): TWQjebuyZD5o1HhJEuAUijbj152KQCzXrA

BtcTurk’ün deprem bölgesine kripto paralar ile bağış yapmak isteyenler için açtığı özel sayfaya donation.btcturk.com üzerinden ulaşabilir, kurum ve dernekler için açılan cüzdan adreslerinin teyitini bu sayfa aracılığıyla yapabilirsiniz.

Ahbap’ın Kripto Para İle Yardım Kampanyası 3 Milyon Dolara Dayandı

Ahbap Derneği, MASAK’tan onay almasının ardından 7 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kripto para ile yardım toplamaya başlamıştı. Nansen’in sağladığı verilere göre 24 saatten kısa süre içinde Ahbap’ın kripto para bağış cüzdanlarına 2.8 milyon dolar değerinde kripto para yardımı yapıldı.

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