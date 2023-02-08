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Popüler kripto para analisti ve stratejisti Cred, Bitcoin‘in (BTC) bu yıl büyük kazanımlar kaydeden yapay zeka (AI) odaklı bir altcoin’in izinden gidebileceğini iddia etti. Analist, radarında olan ve yükseliş beklediği 2 altcoin’i de paylaştı.

“Bitcoin, Fetch.ai’nin İzinden Gidiyor”

Anonim kripto para analisti Cred, 335 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in bu yıl yüzde 433’lük bir artış gösteren merkeziyetsiz bir makine öğrenimi ağı olan Fetch.ai‘nin (FET) fiyat hareketini yansıtıyor olabileceğini i belirterek “Bu. Tam olarak bu. İşte göstermek için yan yana bir karşılaştırma. Birdenbire, bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan son bir beşinci dalga patlaması o kadar da çılgınca görünmüyor, değil mi? BTC‘nin FET’i birebir taklit etmesi gerekmiyor ama öyle olsaydı aşağıdaki gibi görünürdü.” dedi.

Analistin grafiğine bakıldığında, en büyük kripto paranın önümüzdeki aylarda 44 bin üzerine çıkmadan önce kısa süreli bir geri çekilme öngördüğü görülüyor. Bu yazının yazıldığı sırada 22 bin 795 dolardan işlem gören Bitcoin’in Cred’in hedefine ulaşması halinde BTC için yaklaşık yüzde 100 oranında yükselmesi anlamına geliyor.

Radarındaki 2 Altcoim

Kripto para analisti ayrıca stablecoin odaklı merkeziyetsiz kripto para borsası Curve Finance‘in (CRV) yönetişim token’ını da yakından takip ediyor. Cred’e göre CRV, 1,80 dolar hedefine doğru güçlü yükseliş trendine devam etmeden önce nefesleniyor gibi görünüyor:

CRV konusunda rehavete kapılmayın. Son yazımdan bu yana, geri kazanılmış bir seviyenin üzerinde konsolide oluyoruz. Bana göre, üst hedeflere devam etmeden önce temel oluşturuyor. Devam eden güç/genişleme için konsolidasyon gerekli.

Yatırımcının radarındaki bir diğer altcoin ise eşten eşe ödemeler için halka açık bir ağ olan Hedera (HBAR). Analist, HBAR‘ın 0,18 dolara doğru yükselişine devam etmeden önce muhtemelen bir düşüş yaşayacağını görüşünde: