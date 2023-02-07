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Fed Başkanı Konuşmaya Başladı! Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto para piyasaları için kritik dakikalar başladı. Powell tarafından yapılacak açıklamalar BTC'yi 20.900 bölgesine itebilir.
20:42
7 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün 20:40’ta Fed Başkanının yapacağı konuşma günlerdir piyasadaki risk iştahını baltalıyordu ve vakit geldi çattı. ABD Fed Başkanı Powell güçlü gelen istihdam verisinin ardından risk piyasalarını da etkilemesi beklenen açıklamalar yapacak. Anlık olarak konuşmanın önemli satır başlarını buradan takip edebilirsiniz.

Powell Açıklamaları

Bitcoin ve altcoinler için kader anı diyebiliriz. SPX, Bitcoin ve dolar endeksi şimdi yapılacak açıklamalara bağlı olarak önemli seviyelere ulaşabilir. Eğer Powell piyasaları baskılayacak söylemlerde bulunursa bu durum SPX’in 4.100, BTC’nin 22.200 seviyelerinin altına düşmesini sağlayabilir. Dolar endeksi de bu süreçte 103,5 ve 105 seviyelerini hedefleyecektir. Ancak son toplantıdakilere benzer orta yollu açıklamalar 14 Şubat tarihine kadar (ABD enflasyon verisi açıklanacak) piyasaların bir miktar rahatlamasını sağlar.

  • Saat 20:42 Powell konuşmaya başladı.
  • Geçen haftaki FOMC toplantısından çıkan mesaj dezenflasyon sürecinin başladığı, ancak daha gidilecek uzun bir yol olduğu yönündeydi.
  • Muhtemelen faiz oranlarında daha fazla artış yapılması gerekiyor.
  • İstihdam raporu kesinlikle herkesin beklediğinden daha güçlüydü.
  • Güçlü istihdam raporu, bunun neden önemli bir zaman alan bir süreç olacağını düşündüğümüzü gösteriyor.
  • Fed devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyor, hala yeterince kısıtlayıcı seviyeye ulaşılmadı.
  • Fed 3 yıllık tahviller için toplam 15,6 milyar $ teklif etti.
  • Veriler beklenenden daha güçlü gelmeye devam ederse, faizler neredeyse kesinlikle daha da yükseltilecektir.
  • %2 enflasyon küresel bir standart ve Fed’in değiştirmek istediği bir şey değil
  • 2023’ün enflasyonda önemli bir düşüş yılı olmasını bekliyoruz
  • Ekonomi güçlü, iş piyasası da güçlü
  • Dezenflasyonun işgücü piyasasına zarar vermeden başlamış olması cesaret verici.
  • Şu anda konjonktürel olmaktan ziyade yapısal görünen bir işgücü açığı var.
  • Pandemi ABD’de uzun vadeli bir işgücü açığı yarattı, bu eksiklik yapısal bir nitelik taşıyor.
  • İşgücü piyasası maksimum istihdam seviyesinde.
  • Bitcoin gelen açıklamaların ardından 23.300 doları aştı. Ancak konuşmanın sonuna kadar hareketlilik devam edebilir.
  • Fed’in bilançosundaki düşüşün sona ermesi birkaç yıl alacak.
  • Aktif olarak menkul kıymet satışı yapmayı düşünmüyorum.
  • Mali otoriteler borç limiti konusunda endişeli.
  • Borç limiti tartışması ancak kongrenin limiti yükseltmesiyle sona erebilir ve bu da gerçekleşmek zorundadır.
  • Borç tavanı yükseltilmediği takdirde kimse Fed’in ekonomiyi koruyabileceğine inanmamalı. ABD sürdürülemez bir mali yolda ilerliyor, bunun ele alınması gerekecek.
  • Fed zaman içinde %2’lik hedefine ulaşmak için gerekli araçlara sahip ancak küresel olaylar enflasyonu etkiliyor.
  • Sabırlı olmalıyız, hizmet sektöründe dezenflasyon görmüyoruz.
  • Faizler bir süre daha kısıtlayıcı seviyede kalmalıdır.
  • ABD deflasyonist sürecin henüz başında. Konutta henüz dezenflasyon görünmüyor bunun yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi umuluyor.
  • Kararlarımızla piyasaları şaşırtmak istemiyoruz.
  • Çoğu analist enflasyonu düşürmek için işgücü piyasası koşullarının yumuşaması gerektiğine inanıyor, işgücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama görmemiz muhtemel.
  • Bu döngünün farklı olması mümkün, işgücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken ücretler ılımlı seyrediyor.
  • Ücret artışları sürdürülebilir seviyeye yakın bir düzeye indirildi.
  • Güçlü işgücü piyasası raporları veya yüksek enflasyon raporları devam ederse, Fed’in faizleri şu anda fiyatlanandan daha fazla artırması gerekebilir.
  • Baz senaryoya göre enflasyonu düşürmek biraz zaman alacak.
  • Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekecek, sonra etrafımıza bakıp bunun yeterli olup olmadığını göreceğiz.
  • Konuşma sona erdi.

Kripto Paralar Son Durum

Fed başkanı tarafından yapılan açıklamaların ardından dolar endeksi 103,2 seviyesine geriledi ve SPX 4.130’un üzerine çıktı. Bitcoin ise 23.000 dolara tekrar düştü. Açıklamanın en önemli bölümü faiz artışlarının devam edeceğine dair kararlı duruştu. Powell şahine yakın açıklamalarda bulundu ve ilerleyen saatlerde daha fazla faiz artışı ihtimali kripto paralar cephesinde hızlı geri çekilmelere neden olabilir. Yatırımcıların 14 Şubat tarihinde açıklanacak olan enflasyon verisine odaklanması gerekiyor. Eğer beklenti üzerinde bir veri gelirse bu durum kriptoda aşırı satışları beraberinde getirecektir. Kısa vadeli geri çekilme şu an en kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

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