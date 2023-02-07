Paribu iki yardım kuruluşu için kripto para hesap bilgilerini paylaştı. Siz de kripto paraları kullanarak bağış yapabilirsiniz.

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Paribu bugün önemli bir adım attı ve iki büyük yardım kuruluşu için kripto para hesaplarını oluşturdu. Ahbap öğleden sonra yayınladığı adres sayesinde kısa sürede 2 milyon dolardan fazla topladı. Refik Anadol’un yardım hesabıysa 100 bin dolara yaklaştı. Kripto topluluğu elinden gelen desteği veriyor. Her şey depremde zarar görenlere bir nebze destek olabilmek için.

Kripto Para Bağış Hesapları

Türkiye merkezli kripto para borsası Paribu bugün 500 bin dolarlık yardım yaptığını açıkladı. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İhtiyaç Haritası için kripto bağış hesapları da oluşturdu. Kripto para tabanlı ödemeler şeffaf, hızlı ve düşük maliyetli olduğu için bu tarz afetlerde artık çok büyük görev üstleniyor. Ukrayna ve Hindistan yaşadığı trajediyi atlatabilmek için küresel kripto topluluğundan çok büyük destek aldı. Şimdi dünyanın en büyük kripto topluluklarından olan Türkiye, gücünü gösteriyor.

Aşağıdaki bağış hesaplarını kullanarak siz de depremzedelere yardım için katkıda bulunabilirsiniz. Yaptığınız yardım kadar önemli olan diğer bir şey ise bu adreslerin sosyal medya duyurulmasıdır. Küresel kripto topluluğuna ulaşıldığında yardımın boyutu katlanarak artabilir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı kripto bağış hesap bilgileri

ETH adresi: 0x9b40f98ccc326beaa0bfb94cfa8bfc6383a267e5

TRX Adresi: TCJ2qvKJsXE4XZD2VcyeppDWmZUGfLShMm

İhtiyaç Haritası kripto bağış hesap bilgileri:

ETH-USDC-USDT-TRYC için 0xbe4cde5eeeed1f0a97a9457f6ef5b71eae108652

Kripto Para İle Bağış

Paribu tarafından duyurulan adreslerde yardım tutarı blockchain üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Şeffaflık da tam olarak burada, kripto bağış yapanlar parasının yerine ulaştığından emin. İhtiyaç haritası için paylaşılan ETH adresinde şu an 500.000 dolar değerinde kripto para bulunuyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı ETH adresindeki miktar ise 100.000 doları geçti. TRX adresine ise 2 partide 2 milyon TRON gönderildi.

TRX adresine gönderilen 1 milyon TRX kripto dünyasının popüler ismi Justin Sun’ın cüzdanından çıktı. Son gelen bağışlar arasında dikkat çeken diğer hareket ise OKX borsasındandı. Borsa birkaç dakika önce Ahbap kripto hesabına 1 milyon TL gönderdiğini duyurdu.