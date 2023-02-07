Destek çığ gibi büyüyor bu sürece siz de katkı sağlayın. Ahbap şimdiden 1,97 Milyon dolar topladı.

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Yaklaşık 3 saat önce MASAK onaylı kripto para adreslerini paylaşan Ahbap yazı hazırlandığı sırada 1,97 milyon dolar topladı. Yaklaşık 37 milyon TL değerindeki yardımın miktarı her geçen dakika hızla artıyor. Dünyanın her yerinden kripto paralar kullanılarak yardım gönderiliyor. 1 hafta boyunca hesaplar açık kalacak.

Ahbap Kripto Para Bağışı

Yurt dışından yapılan banka transferlerinde işlem ücretleri ciddi seviyelere ulaşıyor. Bunu ortadan kaldırıp bağışların eksiksiz yerine ulaşmasını sağlamak mümkün. Herhangi bir ada ülkesinden, Hindistan’dan veya dilediğiniz dünyanın herhangi bir yerinden kripto para bağış cüzdanlarına siz de yardım gönderebilirsiniz. Ethereum, BSC ve Avalanche cüzdanları bunun için oluşturuldu ve yoğun ilgiyle karşılandı.

Hindistan’ın pandemi sürecinde veya Ukrayna’nın savaşın ilk dönemlerinde kripto paralardan ne denli büyük destek gördüğünü biliyoruz. Türkiye de tarihte eşine az rastlanır bu faciada yaralarını sarmak için kripto paralardan destek alabilir. Siz de kolayca aşağıdaki cüzdanlara bağış ödemelerinizi gönderebilirsiniz.

ERC20 Ağı Transferleri: 0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd

BEP20 Ağı Transferleri: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

Avalanche Ağı Transferleri: 0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8

Bu adreslere özellikle desteklenen stablecoinlerin gönderilmesi önemli. Diğer altcoinler yüksek volatiliteden dolayı itibari para birimi cinsinden hızlı değer kayıpları yaşayabiliyor.

Nasıl Destek Olabilirsiniz?

Afet bölgesine yardıma gidemiyor olabilirsiniz. Ancak sosyal medyada küresel kripto topluluğuna ulaşmak için Ahbap tarafından paylaşan adresleri yayabilirsiniz. Henüz dünya çapındaki kripto topluluğuna ulaşılmış değil. Birçok borsa irili ufaklı bağış duyuruları yapmış olsa da potansiyel çok daha büyük. Eğer Türk kripto topluluğu sesini daha fazla insana duyurabilirse afet bölgesindeki milyonlarca vatandaşın yaralarına merhem olabilecek rakamlar toparlanabilir.

Sadece 3 saatte 2 milyon dolar Haluk Levent’in öncülüğünde toplandı ve birçok kripto para şirketi milyonlarda liralık destek sözü açıkladı. Binance ise bölgedeki kullanıcılara 5 milyon dolarlık yardım sözü verdi. Her bir kullanıcıya 100 dolarlık kripto para gönderilecek.