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Türkiye zor günler yaşıyor ve küresel kripto topluluğu üzerine düşeni yapıyor. Bu kriptonun gücünü gösteriyor. Dünyanın herhangi bir yerinden yardımseverler Haluk Levent veya Refik Anadol gibi isimleri açtığı kripto cüzdanlara yardım yapabiliyor. Binance biraz önce bölgedeki mağdurların bir nebze yarasını sarabilmek için önemli bir duyuru yaptı.

Binance Deprem Yardımı

Binance, Türkiye‘deki son depremin neden olduğu yıkıma yanıt olarak, trajediden en çok etkilenen bölgelerde yaşadığı tespit edilen tüm Binance kullanıcılarına 100 USD değerinde BNB dağıtacak. Kullanıcıların belirlenmesi, depremin önemli etkilerinin görüldüğü 10 ilde 6 Şubat’tan önce doldurulan Adres Kanıtı (POA) temel alınarak yapılacaktır.

Yardım alacak illerin listesi şöyle;

Kahramanmaraş

Kilis

Diyarbakır

Adana

Osmaniye

Gaziantep

Şanlıurfa

Adıyaman

Malatya

Hatay

Binance duyurusunda şunları yazdı;

“POA yönteminin sınırlamaları ve yanlışlıkları olsa da, nerede olduğunuzu tespit edebilmemiz için elimizdeki en iyi yöntemdir. Toplam bağışın yaklaşık 5 milyon ABD Doları (veya 94.000.000 TL) olacağını tahmin ediyoruz. Doğal afetlerin ardından, insanlar genellikle tıbbi malzeme, gıda ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak için ekstra fonlara ihtiyaç duyulduğu anda geleneksel bankacılığa erişimlerini kaybederler. Kripto transferleri, hızlı, düşük maliyetli, sınırsız ve şeffaf işlemler sağladıkları için artık afetzedelere mali yardım ulaştırmak için giderek daha fazla kullanılıyor. Binance Charity, herkesin bağış yapabilmesi için herkese açık bir bağış adresi de açtı. Bu adresten aldığımız her bağışı TL’ye çevirip ihtiyacı olan insanlara yardım etmesi için AFAD’a (Türk hükümeti tarafından yetkilendirilmiş yerel STK) vereceğiz. Türkiye Deprem Yardım Fonu’na yapılacak bağışlar BTC, ETH, BNB, BUSD, XRP cinsinden kabul edilecek.”

Binance CEO’su CZ şunları söyledi;

“Türkiye’de yaşanan son depremler pek çok insan ve topluluk üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Çabalarımızın depremden etkilenenlere bir nebze de olsa rahatlama getirmesini umuyoruz. Ayrıca sektördeki meslektaşlarımızı bu kriz zamanlarında destek sunmak için bir kez daha bir araya gelmeye çağırıyoruz.”

Binance ekibi son olarak şunları yazdı;