Bitcoin 23.000 doların hemen altında işlem görüyor ve analistler önemli grafik oluşumunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade ediyor.

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Lider kripto para birimi Bitcoin 23.000 doların hemen altında işlem görüyor ve analistler önemli bir grafik oluşumunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade ediyor. Peki, bu grafik oluşumu nedir ve ne anlama geliyor?

Bitcoin’de Cross’ların Savaşı Mı Başlıyor?

Cointelegraph Markets Pro ve TradingView’den alınan veriler, haftanın ilk Wall Street açılışında volatiliteden uzak duran BTC/USD’nin gece boyunca yatay seyrettiğini gösterdi. Parite 23.000 doları geçmek için çaba gösterse de 6 Şubat’ta günlük grafikte “golden cross” olarak adlandırılan bir oluşum görüldü. şeklinde potansiyel olarak önemli bir olay gördü.

Bu, yükselen 50 dönemlik hareketli ortalamanın 200 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinden geçmesi anlamına geliyor. Ayrıca bu olay günlük zaman dilimlerinde en son Eylül 2021’de, yani Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından iki ay önce gerçekleşmişti.

Golden cross hareketinin bazı analistler tarafından dikkatle izlendiği görüldü. Örneğin; on-chain veri platformu CryptoQuant’a katkıda bulunan Venturefounder, sonuç olarak 25.000 doların geçilmesinin yeniden ortaya çıkabileceğini ifade etti. Venturefounder yaptığı açıklamalarda, “Bitcoin golden cross az önce gerçekleşti. Bu potansiyel düzeltme BTC’nin 20 bin doları (200DMA ve kilit destek) yeniden test ettiğini, ardından yükseliş durumunda 25 bin doları test ettiğini görmemizi sağlayabilir. 25 bin dolarlık destek, ayılar için tabutun çivisi olacaktır.” sözlerini kullandı.

Karışık Sinyaller

Haftalık zaman dilimlerinde yaklaşmakta olan bir “counter cross” sayesinde ise görünümün hala karmaşık olduğu düşünülüyor. 50 dönemlik hareketli ortalama, BTC fiyat hareketi üzerindeki tersine zararlı etkisi nedeniyle “death cross” olarak bilinen 200 dönemlik ortalamanın altına düşme rotasında kaldı.

Öte yandan on-chain izleme kaynağı Material Indicators için, golden cross’un tek başına BTC/USD‘yi yükseltip yükseltemeyeceği belirsizliğini koruyor. Binance emir defterindeki yorumların bir kısmında ise bu son oluşumlar ile ilgili “25 bin dolar aralığının bir testini yapmak için yeterli olup olmadığı görülecek,” sözleri kullanıldı.

Dolayısıyla şu anda Bitcoin için 25.000 dolar seviyesinin oldukça önemli olduğu düşünülüyor. Eğer 25.000 dolar seviyesi aşılırsa Bitcoin’de yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir. Ancak yatırımcılar bunun tersinin de olabileceğini akıllarından çıkarmamalı ve temkinli yaklaşmaya devam etmeli.