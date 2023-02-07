Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 5 altcoin için 11 işlem çiftinin izole marjin listesinden kaldırılacağını duyurdu. İşte Binance'ın izole marjin listesinden kaldıracağını duyurduğu o işlem çiftleri.

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Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 5 altcoin için 11 işlem çiftinin izole marjin listesinden kaldırılacağını duyurdu. İşte Binance’ın izole marjin listesinden kaldıracağını duyurduğu o işlem çiftleri.

5 Altcoin İçin 11 İşlem Çifti Listeden Kaldırılıyor

Kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda FIO Protocol (FIO), Gnosis (GNO), IRISnet (IRIS), Enzyme (MLN) ve Waltonchain (WTC) için 11 işlem çiftinin izole marjin listesinden kaldırılacağını duyurdu.

Yapılan listeden kaldırma duyurusunda, “Binance Marjin, FIO, GNO, IRIS, MLN ve WTC için işlem çiftlerini 16/02/2023 tarihinde, TSİ 09.00 itibarıyla İzole Marjin’den kaldıracaktır. Kaldırılacak izole marjin işlem çiftleri FIO/BTC, FIO/BUSD, FIO/USDT, GNO/USDT, IRIS/BTC, IRIS/USDT, MLN/BTC, MLN/BUSD, MLN/USDT, WTC/BTC, WTC/USDT’dir. Binance, 16/02/2023 tarihinde, TSİ 09.00 itibarıyla FIO/BTC, FIO/BUSD, FIO/USDT, GNO/USDT, IRIS/BTC, IRIS/USDT, MLN/BTC, MLN/BUSD, MLN/USDT, WTC/BTC ve WTC/USDT için izole marjin borçlanmasını askıya alacak, kullanıcıların pozisyonlarını kapatacak, otomatik uzlaşma gerçekleştirilecek ve izole marjin işlem çiftlerinde bekleyen tüm emirler iptal edilecektir. Ardından bu işlem çiftlerini izole marjin listesinden kaldıracağız.” denildi.

Binance’dan Söz Konusu Altcoin’lerin Yatırımcılarına Uyarı

Binance, 5 altcoin için 11 işlem çiftinin listeden kaldırma işlemi sırasında kullanıcıların pozisyonlarını güncelleyemeyeceğini ve 16/02/2023 tarihinde, TSİ 09.00’da marjin ticaretinin durdurulmasından önce pozisyonlarını kapatmalarını ve/veya varlıklarını marjin cüzdanlarından spot cüzdanlarına aktarmalarını tavsiye ederek, olası kayıplardan sorumlu olmayacağını belirtti.