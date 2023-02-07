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  •   Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!

Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!

Dünyanın en büyük dosya barındırma şirketlerinden birisi olan WeTransfer, Blockchain platformu Minima ile kurduğu ortaklık aracılığıyla NFT teknolojisine dönük hizmet verecek.
09:09
7 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük dosya barındırma şirketlerinden birisi olan WeTransfer, Blockchain platformu Minima ile kurduğu ortaklık aracılığıyla NFT teknolojisine dönük hizmet verecek. WeTransfer ve Minima ortaklığında Mart ayında NFT basma (mint’leme) hizmeti sunulmaya başlanacak.

NFT’ler Güvenli Eşten Eşe Ağ Aracılığıyla Sunulacak

Dosya barındırma devi WeTransfer’den yapılan açıklamaya göre, NFT‘ler güvenli bir peer to peer (eşten eşe) ağ aracılığıyla sunulacak ve üçüncü taraf aracılar olmadan bir NFT’nin kişiden kişiye transfer edilmesine izin verilecek. Minima, mobil kullanım için optimize edilmiş bir Layer 1 Blockchain’i ve eşten eşe ağdır. Web sitesine göre ultra yalın protokolü, kullanıcıların “tam bir inşa ve doğrulama düğümü çalıştırmasına” imkan vererek tamamen merkeziyetsiz bir ağ olmasını umdukları şeyi yaratacak.

Tamamen ücretsiz olan Minima Blockchain’inin kullanan herkes ağ üzerinde paylaşmak üzere kendi NFT’lerini yaratabilecek ve ayrıca bir NFT’nin herhangi bir satışı veya yeniden satışı üzerine içerik oluşturuculara geri ödenen bir vergi olan içerik oluşturucuların telif ödemelerini toplamasına imkan tanınacak. Kullanıcıların hizmeti kullanabilmeleri için bir Minima node’u (düğümü) çalıştırmaları gerekecek.

Minima CEO’su Hugo Feiler, WeTransfer ile kurulan ortaklığa ilişkin yaptığı yorumda “Bu ortaklık NFT teknolojisinin pratik kullanımını keşfedecek ve bu yenilikçi dijital aracın daha geniş çapta benimsenme potansiyelini göstermek için bir test örneği olacak” dedi.

70 Milyon Kişi Her Ay Yaklaşık 2 Milyar Dosya Transfer Ediyor

WeTransfer’in dahil oluşu büyük bir teknoloji şirketinin NFT‘lerle uğraşmasının son örneği oldu. Son veriler, 70 milyon kişinin WeTransfer aracılığıyla her ay yaklaşık 2 milyar dosya gönderdiğini gösteriyor.

E-ticaret devi eBay de son aylarda NFT sektörüne giriş yapmak için yoğun bir çaba sarf eden şirketler arasında yer alıyor.

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