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  •   Olmasaydı Olurdu Ama Oldu! Cardano (ADA) Tutanları Üzecek Gelişme!

Olmasaydı Olurdu Ama Oldu! Cardano (ADA) Tutanları Üzecek Gelişme!

Popüler altcoin Cardano'nın (ADA) günlük zaman dilimi grafiğindeki V şeklindeki toparlanmanın ortasında yükselen kama formasyonunu aşağı yönde kırmış durumda.
08:13
7 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin Cardano‘nın (ADA) günlük zaman dilimi grafiğindeki V şeklindeki toparlanmanın ortasında bir yükselen kama formasyonu oluşumu görüyor. Bu grafik formasyonu, bir kama şekli oluşturan ve bir varlıkta geçici bir ralliye yol açan iki yakınsak eğilim çizgisi ile karakterize edilir. Bu nedenle, temel konseptte bazı ünlü düşüş devam yapılarındaki bu model yaklaşan bir düşüşe işaret eder.

Cardano Fiyat Analizi

Teoride düşen kama formasyonu oluşumu sırasında trend çizgileri birleştikçe, fiyat hareketi daha sınırlı hale gelir ve yükselişten düşüşe potansiyel bir trend dönüşüne işaret eder. Tipik olarak bu formasyon, fiyatın alt trend çizgisinin altına düşmesiyle teyit edilir. Bunun olması trendin tersine döndüğüne ve yatırımcılar için potansiyel bir satış sinyali olduğuna işaret eder.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Cardano, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 1,64 düşüşle 0,3861 dolardan işlem görüyor. Bu, altcoin’in fiyatının günlük zaman diliminde formasyonun alt trend çizgisinin altına düştüğü anlamına geliyor. Bu kırılım ADA‘da satış baskısını yoğunlaştıracak ve ADA fiyatında önemli bir düşüşü tetiklemesi beklenebilir. Kırılım sonrası düşüş, fiyatı yüzde 18 düşürerek 0,323 dolar seviyesine indirebilir. Ancak bu potansiyel fiyat düzeltmesi yükseliş momentumunu yenilemek için geçici bir geri çekilme olarak düşünülebilir.

Bununla birlikte, ADA fiyatının 0,323 doların üzerinde sürdürülebilirliği genel yükseliş trendinin korunduğunu gösterdiği için oldukça önemli.

ADA İçin Teknik Göstergeler

Fiyat ile birlikte düşen Göreceli Gün Endeksi (RSI), yükseliş momentumunun iyiden iyiye düştüğünü gösteriyor. Bu düşüş trendi, düşüşün yaşanması ihtimalini daha da artırıyor. Ayrıca, 20 günlük EMA’nın dinamik desteği, alıcıların Cardano‘da düzeltme teorisini baltalamasına yardımcı olabilir.

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