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20 Saat Kaldı Dikkat! Ayrıca Deneyimli Trader Bitcoin İçin Uyarı Yaptı!

Sadece saatler kaldı. Kripto paralar için 20 saat sonra çok büyük volatilite görebiliriz.
00:57
7 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği analist ve traderlardan olan Tone Vays Bitcoin için uyardı. Dolar endeksinin güçlenmeye devam ediyor oluşu BTC tarafındaki yükselişi sınırlandırdı ve akşam Powell tarafından yapılacak açıklamaları belirsizliği risk iştahını zayıflatmış görünüyor. Peki deneyimli trader ne düşünüyor?

Fed Başkanı Açıklaması

Bugün Türkiye saatiyle 20:40’ta yani yaklaşık 20 saat sonra Fed başkanı Powell konuşma yapacak. Bu konuşmanın beklentinin çok üzerinde gelen istihdam verisinin ardından yapılacak olması önemini artırıyor. Üstelik Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda aşırı şahin bir duruş sergilemeyen Powell’ın nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu. Powell geleceğe dönük riskler konusunda temkinli açıklamalar yaparken risk piyasaları bu açıklamaları olumlu değerlendirdi. Fed başkanı 2022 Ağustos ayındakine benzer iyimserliği baltalayıcı açıklamalar da yapmadığı için artık Fed’in gevşemeye başlayacağı yorumları paylaşıldı.

Tüm bu sebeplerden doları 20 saat sonra yapılacak açıklamaları piyasa yakından izleyecek ve öncesinde anlık geri çekilmelerin yaşanma ihtimali var. SPX ile Bitcoin yüksek korelasyon paylaşıyor ve açıklamaların olumsuz gelmesiyle endeksin 4.100 seviyesinin altında kapanışlar yapması halinde BTC cephesindeki satışların da hızlandığını görebiliriz. Tam tersi senaryoda yeniden risk iştahının arttığını göreceğiz.

Ünlü Analist Bitcoin Yorumu

Deneyimli kripto analisti Tone Vays, on binlerce takipçisine kral kripto para biriminin 25.000 dolar fiyat seviyesine yaklaşırken ağır bir dirençle karşı karşıya olduğunu söylüyor. BTC‘nin eninde sonunda arz alanını aşacağına inanmakla birlikte, şimdilik BTC’nin kısa süreliğine de olsa gevşeme ihtimaline dikkat çekiyor.

“Haftalık grafik tam olarak olmasını beklediğimiz yerde, yavaşlıyor ve 25.000 doları kırmak için mücadele ediyor. Şu anda 24.000 doların altındayız. Önümüzdeki birkaç hafta içinde biraz geri çekilme bekliyorum. 25.000 seviyesine ulaşabiliriz. Bu seviyeyi aşıp daha yukarılara çıkarsak şaşırırım, bu yüzden ya konsolidasyon ya da biraz geri çekilme bekliyorum.”

Vays, kral kriptonun etkileyici kazançlarının çok kısa bir süre içinde gerçekleştiğinin altını çiziyor. Kasım ayında 16.272 dolar gibi düşük bir seviyeden %50 yükselmesinin sürdürülebilir olmadığını düşünüyor. En azından sürekli yükseliş olmayacağı konusunda temkinli olduğunu söylüyor.

“Kovalamaktan nefret ederim, bu yüzden yükseliş pozisyonuma ekleme yapmadım ama bir geri çekilmede bunu yapmayı planlıyorum… Normalde tepedeki konsolidasyonlar sonunda daha fazla yükselişe yol açar, ancak şu anda, haftalık direnç nedeniyle biraz şüpheliyim, bu yüzden bir kez daha, daha yükseğe çıkmadan önce biraz geri çekilme bekliyorum.”

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