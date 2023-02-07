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Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!

Günün Bitcoin ve popüler kripto paralar için en kapsamlı değerlendirmesi. Yarın büyük gün peki her iki senaryoda fiyatlar hangi seviyeleri görebilir?
00:09
7 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 6 Dakika

Yarın Powell önemli bir konuşma yapacak ve kripto para yatırımcıları volatilitenin yeniden artmasını bekliyor. Peki kripto para piyasaları hangi yöne gidebilir? S&P 500 ile yüksek korelasyon paylaşan Bitcoin aynı zamanda dolar endeksi (DXY) ile ters korelasyona sahip. Belki de ikisini birlikte değerlendirmeliyiz. Peki popüler altcoinlerde kritik seviyeler hangileri?

Detaylı Bitcoin Yorumu

ABD doları son güçlü istihdam verisinin ardından güç kazandı ve Bitcoin’in negatif seyrinin temelinde büyük ölçüde bu var. Bitcoin ve S&P 500 (SPX) endeksi üzerinde baskıyı artıran DXY yarın Powell tarafından akşam yapılacak açıklamalarla ivme kazanabilir. Powell eğer Washington Ekonomi Kulübü önünde yapacağı konuşmada gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin görüşlerini açıklarsa SPX ve Bitcoin cephesinde ani düşüş/yükseliş hareketleri görebiliriz. Geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı yapılan açıklamalara bakarsak aşırı negatif açıklamalar yapması beklenmiyor. Ancak güçlü istihdamı ve geleceği nasıl yorumlayacağı son derece önemli.

Bitcoin‘in Ocak ayındaki %43’lük toparlanması küçük yatırımcılar arasındaki duyarlılığı artırdı. Kripto analiz firması Santiment, 0,1 ya da daha az Bitcoin tutan Bitcoin adreslerinin sayısının 620 binlik artışla 40 milyon sınırına dayandığını raporladı. Peki öncelikle S&P 500 (SPX) için kısa vadeli görünüme göz atalım.

S&P 500 (SPX)

S&P 500 endeksi 1 Şubat’ta 4.101 direncinin üzerine çıktı ancak ayıların yeniden oyuna dönmesi muhtemel. Boğalar, 4.101 ile 20 günlük üstel hareketli ortalama (4.033) arasındaki bölgeyi korumaya çalışacak. Fiyat bu bölgeden toparlanırsa, 4.200’ün üzerine çıkma olasılığı artar ve 4.300 direnci gündeme gelir. Birçok analist 4.100 seviyesi altında kapanışların Bitcoin cephesinde satışları hızlandırabileceğini düşünüyor. Bu yüzden SPX için odaklanılması gerekilen bölge 4.100 seviyesidir.

Dolar Endeksi (DXY)

ABD dolar endeksi 2 Şubat’ta güçlü bir geri dönüş yaparak daha düşük seviyelerde agresif alımlara işaret etti. Alıcılar momentumlarını korudu ve 3 Şubat’ta fiyatı 20 günlük EMA’nın (102) üzerine çıkardı. Endeks, ayıların toparlanmayı durdurmaya çalışacağı alçalan genişleyen kama formasyonunun direnç çizgisine kadar yükselebilir. Bu, satıcıların üstünlüğü korumak istiyorlarsa savunmaları gereken önemli bir seviye. RSI pozitif bölgeye tırmandı ve bu 108 bölgesine agresif sıçrama riskini akıllara getiriyor.

Bitcoin (BTC)

BTC için yükseliş görünümünü bozulmaması için 22.500 dolar altında kapanışlar görmemeliyiz. Fiyat buradan toparlanırsa, boğalar 24.255 dolar seviyesini aşıp 25.000 dolar direncini yeniden hedefleyecek. Eğer mevcut şartlarda 25.000 dolar üzerinde kapanışlar görürsek en azından orta vadede yükselişin hızla devam ettiğini görebiliriz. Aksine, fiyat düşer ve 20 günlük EMA’nın altına inerse daha derin bir geri çekilme ihtimali gündeme gelir ve ilk hedef 21.480 ve 19.697 dolar seviyeleri olur.

Vadeli işlemlerde yükseliş beklentisi devam ediyor. Powell yarın bir sürpriz açıklamazsa Genesis’in iflas süreci anlaşma haberinin de desteğiyle yükseliş tekrar başlayabilir. Ancak SPX için kritik seviyenin kaybedilmesi ve dolar endeksinin 103,5 üzerinde daha fazla kapanış yapması yükseliş beklentilerini suya düşürebilir.

ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorum

Öncelikle altcoinlerin yönünü çizen ağırlıklı olarak Bitcoin ve yukarıdaki senaryolar direkt olarak altcoinlerin performansını da etkileyecek. Fakat bazı altcoinlerde dikkat edilmesi gerekilen önemli seviyeler bulunuyor.

ETH Yorum

ETH özelinde fiyat 1.591 dolar ile 1.680 dolarlık genel direnç arasında sıkıştı. Bu dar aralıkta fiyatın uzun süre hareket etmesi pek mümkün görünmüyor. Yakında bir kırılma beklenebilir. Yine yarın akşam bu konuda önemli bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat 1.591 doların altına düşerse 1.500 dolara kadar erime devam edebilir. Alıcıların risk iştahına ve BTC’nin durumuna bağlı olarak burada aşırı talebin fiyatta sıçramayı tetikleme ihtimali bulunuyor. Alıcılar 1.680 dolar seviyesini kazanıp koruyabilirse orta vadeli iyimser senaryoda 1.800 ve 2.000 dolar hedefleri makul görünüyor.

BNB Coin Yorum

Alıcılar 335 dolarının üzerine sıçradı ancak mum çubuğundaki uzun fitil, yükselişteki satışları vurguluyor. Fiyat, 6 Şubat mum çubuğundaki uzun kuyruktan da görüldüğü gibi boğaların agresif bir şekilde alım yaptığı 318 dolarlık kırılma seviyesine çekildi. Kısa vadede 312 dolar altında kapanışlar BNB Coin fiyatını 281 dolar seviyesine kadar itebilir. Direnç bölgesinin güçlü taleple geri kazanılması halinde 360 ve 400 dolar dirençleri hedeflenecektir.

XRP Coin Yorum

XRP Coin için son LBC davasındaki kazanım önemliydi ancak yanlış zamanda geldi. Bitcoin’in yükselişini sürdürdüğü ortamda bu haber XRP Coin fiyatına daha büyük kazanımlar getirebilirdi. Satıcılar 0,42 dolar bölgesini güçlü biçimde koruyor ve bu bölge aşılamadığı için fiyat 0,4 seviyesinin altına sarktı. Son birkaç günün fiyat hareketi 20 günlük EMA’yı düzleştirdi ve RSI da arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösteren orta noktaya yaklaştı. Bu durum pariteyi bir süre 0,37 dolar ile 0,42 dolar arasında tutabilir. Kısa vadede 0,42 dolar üzerinde kapanışlar görülmeden yükseliş hissiyatı artmayacaktır. İyimser senaryoda 0,42 ve 0,51 bölgeleri önemli. Bitcoin için korkulan düşüş gelirse XRP Coin yatırımcıları 0,37 ve 0,32 bölgesini görebilir.

Dogecoin Yorum

Twitter ödeme sistemlerini yakında resmen ilan edecek ancak şimdilik itibari para birimleriyle kullanılabilir olacak. Lisans başvuruları geçtiğimiz yılın son çeyreğinde zaten başlamıştı ancak konunun yeniden gündeme getirilmesi DOGE için umutları artırdı. Resmi duyuruda kripto paralara değinilmesi DOGE için pozitif ayrışma fırsatını doğurur. Ancak şimdilik Musk, API hizmetini parayla satma peşinde ve şirkete yeni gelir kaynakları oluşturmak için işletme hesaplarından aylık 1000 dolar talep etmeyi planlıyor. Fiyata gelirse 0,1 dolar zorlu bir dirençti ve fiyat genel piyasa düşüşüyle 0,9 seviyesine geriledi. DOGE için de fiyatın dar aralıkta sıkıştığını söyleyebiliriz yakında yönü belirsiz bir kırılmayla volatilitenin arttığını görebiliriz. Bitcoin cephesindeki durum iyileşirse 0,1 dolar üzerindeki kapanışlar fiyatı 0,15 direncine itebilir. Fiyat 20 günlük EMA’nın (0,9 dolar) altında kapanışlar görürse 0,8 dolar ilk durak gibi görünüyor.

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